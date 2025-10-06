Главная Новости Hyundai Эксперты перечислили три модели Hyundai с самыми ненадёжными двигателями
Эксперт назвал самые ненадежные автомобили Hyundai на вторичном рынке России, выделив проблемные моторы Theta II и модели Sonata, Santa Fe и Tucson.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.10.2025, 14:42·2 мин
Фото: Автоновости Дня

Автомобили Hyundai еще недавно входили в число самых популярных на российских дорогах, занимая значительную долю рынка до массового прихода китайских брендов. Сейчас эти машины широко представлены на вторичном рынке страны, однако некоторые модели оказались не столь надежными, как принято считать. О слабых сторонах корейских автомобилей рассказал «Российской газете» автоэксперт Александр Ковалёв.

По его словам, несмотря на репутацию прочных и выносливых автомобилей, у некоторых моделей Hyundai встречались технические недоработки. Наибольшее количество нареканий вызвали двигатели серии Theta II, которые производились с 2008 по 2018 год. Эксперт отметил, что владельцы сталкивались с проблемами электропроводки, отсутствием гидрокомпенсаторов и быстрым износом поршневой группы.

Особенно проблемными, по мнению Ковалёва, оказались моторы объемом 2,0 и 2,4 литра. Эти силовые агрегаты устанавливали на популярные в России седаны Hyundai Sonata, а также кроссоверы Santa Fe и Tucson, выпущенные в начале 2010-х годов.

Эксперт также выделил Hyundai Sonata шестого поколения, которая по совокупности недостатков считается самой уязвимой моделью. Помимо моторных проблем, у этого поколения Sonata нередко возникали сбои в рулевом управлении и отмечалась ненадежная подвеска.

Напомним, ранее издание «Автоновости дня» опубликовало очередной рейтинг самых ненадежных автомобилей, представленных на рынке. Исследование проводилось экспертами страховой компании MotorEasy совместно с британским журналом What Car, которые опросили почти 30 тысяч автовладельцев.

Материал подготовил Иван Бахарев.

