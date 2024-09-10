Самые эксклюзивные и редкие автомобили, привезенные в Россию в последние годы, получили название

Несмотря на некоторые трудности, ограничивающие ввоз автомобилей, в Россию все же продолжают поступать уникальные и редкие машины. По информации портала Motor.ru, в последнее время удалось заметить Ford GT в версии Heritage Edition и McLaren Senna.

Популярность прямоугольных немецких внедорожников в России также сохраняется. На дорогах страны можно увидеть не менее одной модели Brabus 900 Rocket Edition, два пикапа P 900 Rocket Edition (оба в Москве) и две 800 Adventure XLP. Кроме того, были завезены по одной Ferrari 812 Competizione в каждом кузове — купе и тарга, а также целых три Ferrari LaFerrari.

Однако самым загадочным автомобилем, путь которого не мог предугадать никто, эксперт назвал купе Maybach 57S Xenatec. По легенде, этот автомобиль заказывал лидер Ливии Муаммар Каддафи.

Интересно, что и производители из Китая также готовы удивлять необычными моделями. Один из брендов, Hongqi («Хунцы»), недавно анонсировал официальный выпуск нового представительского седана L1 на российском рынке. Дизайн автомобиля выполнен в стиле, характерном для "правительственных" машин. Начало продаж в России запланировано нао вторую половину 2025 года.