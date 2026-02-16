Определены кроссоверы и внедорожники с наибольшим сроком службы: топ-10 моделей, способных проехать свыше 300 тысяч километров

Надежность остается ключевым параметром при выборе подержанного автомобиля, особенно если речь идет о кроссоверах и внедорожниках. Эксперты портала TopSpeed определили, какие модели способны преодолеть более 200 000 миль, что составляет почти 322 тысячи километров, не сталкиваясь с серьезными неисправностями.

Toyota Land Cruiser признан самым надежным внедорожником среди проверенных автомобилей 2021 года выпуска. По оценкам специалистов, 51,7% этих автомобилей проходят отметку в 200 000 миль без крупных поломок, а средний срок эксплуатации до появления серьезных механических проблем составляет около 15 лет. Такой высокий показатель объясняется стремлением инженеров Toyota сконцентрироваться на простоте и долговечности используемых агрегатов. Кроме того, расходы на обслуживание Land Cruiser заметно ниже, чем у конкурентов — по данным RepairPal, в среднем владельцы тратят примерно 843 доллара в год.

На втором месте рейтинга расположился Toyota RAV4. Для этой модели вероятность безаварийной эксплуатации на дистанции свыше 200 000 миль равна 51,3%. Средние годовые затраты на техобслуживание составляют порядка 429 долларов. Эксперты отмечают, что сочетание приемлемой стоимости содержания, комфортности и надежных узлов делает этот кроссовер одним из предпочтительных выборов среди аналогов. Дополнительное преимущество — доступность и невысокая цена комплектующих, а также отсутствие необходимости в частых ремонтах.

Третью позицию занял Toyota 4Runner 2021 года выпуска. По прогнозам, 47,9% таких внедорожников способны преодолеть рубеж в 200 000 миль без серьезных поломок. Прочная рамная конструкция, проверенные моторы и долговечная трансмиссия, а также надежная подвеска обеспечивают автомобилю уверенное поведение на городских дорогах и вне их. На ежегодное обслуживание этой модели владельцы тратят в среднем 514 долларов.

Также в топ-5 вошли два автомобиля Toyota: внедорожник Sequoia и кроссовер Highlander 2021 года выпуска. Доля машин, достигающих пробега более 200 000 миль, составляет у них 44,3% и 33% соответственно.

Полный перечень десяти самых надежных кроссоверов и внедорожников выглядит следующим образом:

Toyota Land Cruiser 2021 года Toyota RAV4 2021 года Toyota 4Runner 2021 года Toyota Sequoia 2021 года Toyota Highlander 2021 года Honda Pilot 2021 года Chevrolet Suburban 2021 года Honda CR-V 2021 года Chevrolet Tahoe 2021 года GMC Yukon 2021 года

Автор: Алина Олешко