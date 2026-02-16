Определены кроссоверы и внедорожники с наибольшим сроком службы: топ-10 моделей, способных проехать свыше 300 тысяч километров

Надежность остается ключевым параметром при выборе подержанного автомобиля, особенно если речь идет о кроссоверах и внедорожниках. Эксперты портала TopSpeed определили, какие модели способны преодолеть более 200 000 миль, что составляет почти 322 тысячи километров, не сталкиваясь с серьезными неисправностями.
Toyota Land Cruiser признан самым надежным внедорожником среди проверенных автомобилей 2021 года выпуска. По оценкам специалистов, 51,7% этих автомобилей проходят отметку в 200 000 миль без крупных поломок, а средний срок эксплуатации до появления серьезных механических проблем составляет около 15 лет. Такой высокий показатель объясняется стремлением инженеров Toyota сконцентрироваться на простоте и долговечности используемых агрегатов. Кроме того, расходы на обслуживание Land Cruiser заметно ниже, чем у конкурентов — по данным RepairPal, в среднем владельцы тратят примерно 843 доллара в год.
На втором месте рейтинга расположился Toyota RAV4. Для этой модели вероятность безаварийной эксплуатации на дистанции свыше 200 000 миль равна 51,3%. Средние годовые затраты на техобслуживание составляют порядка 429 долларов. Эксперты отмечают, что сочетание приемлемой стоимости содержания, комфортности и надежных узлов делает этот кроссовер одним из предпочтительных выборов среди аналогов. Дополнительное преимущество — доступность и невысокая цена комплектующих, а также отсутствие необходимости в частых ремонтах.
Третью позицию занял Toyota 4Runner 2021 года выпуска. По прогнозам, 47,9% таких внедорожников способны преодолеть рубеж в 200 000 миль без серьезных поломок. Прочная рамная конструкция, проверенные моторы и долговечная трансмиссия, а также надежная подвеска обеспечивают автомобилю уверенное поведение на городских дорогах и вне их. На ежегодное обслуживание этой модели владельцы тратят в среднем 514 долларов.
Также в топ-5 вошли два автомобиля Toyota: внедорожник Sequoia и кроссовер Highlander 2021 года выпуска. Доля машин, достигающих пробега более 200 000 миль, составляет у них 44,3% и 33% соответственно.
Полный перечень десяти самых надежных кроссоверов и внедорожников выглядит следующим образом:
- Toyota Land Cruiser 2021 года
- Toyota RAV4 2021 года
- Toyota 4Runner 2021 года
- Toyota Sequoia 2021 года
- Toyota Highlander 2021 года
- Honda Pilot 2021 года
- Chevrolet Suburban 2021 года
- Honda CR-V 2021 года
- Chevrolet Tahoe 2021 года
- GMC Yukon 2021 года
Ранее издание «Автоновости дня» рассказало о наиболее часто встречающихся неисправностях автомобилей во время снегопадов и сильных морозов в России. Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов дал подробную информацию о том, какие именно проблемы вынуждали столичных автолюбителей чаще всего обращаться за помощью в период «снежного коллапса».
Автор: Алина Олешко