Обнародован список 25 автомобилей с пробегом свыше 400 тысяч километров

Аналитики из iSeeCars опубликовали результаты масштабного исследования, посвящённого самым долговечным автомобилям современного рынка.

В ходе работы специалисты изучили данные по более чем 174 миллионам транспортных средств, чтобы выяснить, какие модели имеют наибольшие шансы преодолеть отметку в 250 000 миль (402 336 километров). Согласно полученным результатам, среднестатистический автомобиль доезжает до этого пробега только в 4,8% случаев. Однако отдельные модели демонстрируют куда более впечатляющую выносливость.

В итоговом списке оказались 25 автомобилей. В их числе — 11 внедорожников и кроссоверов, шесть седанов, шесть пикапов и один минивэн. Лидером рейтинга по долговечности признан Toyota Sequoia: вероятность того, что этот автомобиль пройдёт четверть миллиона миль, составляет 39,1%. Таким образом, он оказался в 8,1 раза надёжнее среднего транспортного средства.

На втором месте расположился Toyota 4Runner с 32,9-процентной вероятностью преодолеть аналогичную дистанцию. Замыкает тройку лидеров гибридная версия Toyota Highlander Hybrid, показывающая результат в 31%. Эта модель превосходит среднеотраслевые показатели долговечности в 6,5 раза.

Четвёртую позицию занял пикап Toyota Tundra с результатом 30%, что примерно в 6,3 раза выше рыночного среднего значения. Замыкает пятёрку лидеров Lexus IS: его шанс преодолеть 400 тысяч километров достигает 27,5%.

Приводим полный перечень самых долговечных автомобилей, представленных в исследовании:

Toyota Sequoia Toyota 4Runner Toyota Highlander Hybrid Toyota Tundra Lexus IS Toyota Tacoma Toyota Avalon Lexus GX Lexus RX (hybrid) Honda Ridgeline Honda Pilot Honda Odyssey Chevrolet Silverado 1500 Toyota Highlander Toyota Prius Chevrolet Suburban Honda Civic GMC Sierra 1500 Lexus RX Honda CR-V Acura ILX Toyota Camry Hybrid Nissan Titan Toyota Avalon Hybrid Acura MDX

Материал подготовила Алина Олешко.