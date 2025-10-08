Главная Новости Toyota Обнародован список 25 автомобилей с пробегом свыше 400 тысяч километров
Обнародован список 25 автомобилей с пробегом свыше 400 тысяч километров

Эксперты назвали самые долговечные автомобили 2024 года по версии iSeeCars. В рейтинг вошли Toyota Sequoia, 4Runner, Highlander Hybrid и другие модели.
Редакция
08.10.2025, 14:21·2 мин
Фото: Автоновости Дня

Аналитики из iSeeCars опубликовали результаты масштабного исследования, посвящённого самым долговечным автомобилям современного рынка.

В ходе работы специалисты изучили данные по более чем 174 миллионам транспортных средств, чтобы выяснить, какие модели имеют наибольшие шансы преодолеть отметку в 250 000 миль (402 336 километров). Согласно полученным результатам, среднестатистический автомобиль доезжает до этого пробега только в 4,8% случаев. Однако отдельные модели демонстрируют куда более впечатляющую выносливость.

В итоговом списке оказались 25 автомобилей. В их числе — 11 внедорожников и кроссоверов, шесть седанов, шесть пикапов и один минивэн. Лидером рейтинга по долговечности признан Toyota Sequoia: вероятность того, что этот автомобиль пройдёт четверть миллиона миль, составляет 39,1%. Таким образом, он оказался в 8,1 раза надёжнее среднего транспортного средства.

На втором месте расположился Toyota 4Runner с 32,9-процентной вероятностью преодолеть аналогичную дистанцию. Замыкает тройку лидеров гибридная версия Toyota Highlander Hybrid, показывающая результат в 31%. Эта модель превосходит среднеотраслевые показатели долговечности в 6,5 раза.

Четвёртую позицию занял пикап Toyota Tundra с результатом 30%, что примерно в 6,3 раза выше рыночного среднего значения. Замыкает пятёрку лидеров Lexus IS: его шанс преодолеть 400 тысяч километров достигает 27,5%.

Приводим полный перечень самых долговечных автомобилей, представленных в исследовании:

  1. Toyota Sequoia
  2. Toyota 4Runner
  3. Toyota Highlander Hybrid
  4. Toyota Tundra
  5. Lexus IS
  6. Toyota Tacoma
  7. Toyota Avalon
  8. Lexus GX
  9. Lexus RX (hybrid)
  10. Honda Ridgeline
  11. Honda Pilot
  12. Honda Odyssey
  13. Chevrolet Silverado 1500
  14. Toyota Highlander
  15. Toyota Prius
  16. Chevrolet Suburban
  17. Honda Civic
  18. GMC Sierra 1500
  19. Lexus RX
  20. Honda CR-V
  21. Acura ILX
  22. Toyota Camry Hybrid
  23. Nissan Titan
  24. Toyota Avalon Hybrid
  25. Acura MDX

Ранее ресурс HotCars составил собственный рейтинг, в который вошли самые мощные, надёжные и доступные по цене седаны Lexus с пробегом. В данный список включено десять моделей различных годов выпуска.

Материал подготовила Алина Олешко.

