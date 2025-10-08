Обнародован список 25 автомобилей с пробегом свыше 400 тысяч километров

Аналитики из iSeeCars опубликовали результаты масштабного исследования, посвящённого самым долговечным автомобилям современного рынка.
В ходе работы специалисты изучили данные по более чем 174 миллионам транспортных средств, чтобы выяснить, какие модели имеют наибольшие шансы преодолеть отметку в 250 000 миль (402 336 километров). Согласно полученным результатам, среднестатистический автомобиль доезжает до этого пробега только в 4,8% случаев. Однако отдельные модели демонстрируют куда более впечатляющую выносливость.
В итоговом списке оказались 25 автомобилей. В их числе — 11 внедорожников и кроссоверов, шесть седанов, шесть пикапов и один минивэн. Лидером рейтинга по долговечности признан Toyota Sequoia: вероятность того, что этот автомобиль пройдёт четверть миллиона миль, составляет 39,1%. Таким образом, он оказался в 8,1 раза надёжнее среднего транспортного средства.
На втором месте расположился Toyota 4Runner с 32,9-процентной вероятностью преодолеть аналогичную дистанцию. Замыкает тройку лидеров гибридная версия Toyota Highlander Hybrid, показывающая результат в 31%. Эта модель превосходит среднеотраслевые показатели долговечности в 6,5 раза.
Четвёртую позицию занял пикап Toyota Tundra с результатом 30%, что примерно в 6,3 раза выше рыночного среднего значения. Замыкает пятёрку лидеров Lexus IS: его шанс преодолеть 400 тысяч километров достигает 27,5%.
Приводим полный перечень самых долговечных автомобилей, представленных в исследовании:
- Toyota Sequoia
- Toyota 4Runner
- Toyota Highlander Hybrid
- Toyota Tundra
- Lexus IS
- Toyota Tacoma
- Toyota Avalon
- Lexus GX
- Lexus RX (hybrid)
- Honda Ridgeline
- Honda Pilot
- Honda Odyssey
- Chevrolet Silverado 1500
- Toyota Highlander
- Toyota Prius
- Chevrolet Suburban
- Honda Civic
- GMC Sierra 1500
- Lexus RX
- Honda CR-V
- Acura ILX
- Toyota Camry Hybrid
- Nissan Titan
- Toyota Avalon Hybrid
- Acura MDX
Ранее ресурс HotCars составил собственный рейтинг, в который вошли самые мощные, надёжные и доступные по цене седаны Lexus с пробегом. В данный список включено десять моделей различных годов выпуска.
Материал подготовила Алина Олешко.