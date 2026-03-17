Эксперты составили список самых доступных седанов в России: 6 моделей по минимальным ценам

На российском автомобильном рынке по-прежнему сохраняется интерес к седанам, несмотря на растущую популярность кроссоверов и внедорожников. Эксперты издания «Автоновости дня» проанализировали стоимость новых автомобилей и составили список самых доступных четырехдверных моделей, официально представленных на территории России.

LADA Granta вновь занимает лидирующую позицию среди самых бюджетных седанов в стране. Даже после повышения цен в январе минимальная стоимость этого автомобиля остается на отметке 850 000 рублей. В «стандартной плюс» комплектации машина оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 90 л.с., пятиступенчатой механической коробкой передач. В перечень базовых опций входят электроусилитель руля, электростеклоподъемники на передних дверях, подогрев наружных зеркал, подушка безопасности для водителя, система ЭРА-ГЛОНАСС, а также комплект ABS с EBD и подготовка под аудиосистему.

LADA Iskra появилась не так давно, однако уже предлагается покупателям по цене от 1 277 000 рублей. Эта новинка «АвтоВАЗа», как отмечают аналитики, в Белоруссии стоит немного дешевле. Автомобиль в базовом исполнении комплектуется бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 90 л.с., сопровождается механической КПП. Среди стандартных опций выделяются фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, крепления ISOFIX для детских кресел, дневные светодиоды, ABS с EBD, электроусилитель руля, электростеклоподъемники, датчики дождя и света, а также стальные 15-дюймовые диски.

LADA Vesta, прошедшая рестайлинг, представлена на рынке по цене в 1 558 000 рублей за начальную комплектацию. Модель оборудована 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с. и механической коробкой передач. В базовой версии предусмотрены две фронтальные подушки безопасности, подогреваемые боковые зеркала с электроприводом, светодиодные фары и кондиционер. По рекомендациям производителя, именно эта комплектация подходит для коммерческого использования, в том числе в такси.

В сегменте иностранных брендов доступнее всего Changan Alsvin производства Китая. Минимальная стоимость этой модели составляет 1 889 900 рублей для исполнение «Стандарт» 2024 года. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем на 98 л.с., который агрегатируется с роботизированной трансмиссией. В перечень оборудования входят подогреваемые боковые зеркала, камера заднего обзора, круиз-контроль, кондиционер и мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю 7 дюймов.

Belgee S50 белорусской сборки также представлен среди бюджетных седанов в России. Модель, которая является ребрендированной версией Geely Emgrand, поступила в продажу осенью прошлого года. Сейчас ее стоимость начинается с 1 899 990 рублей. Версия Active предусматривает наличие галогеновых фар, задних парктроников, датчиков освещенности, фронтальных подушек безопасности и системы контроля давления и температуры в шинах. Под капотом — 1,5-литровый атмосферный двигатель на 122 л.с., работающий в паре с пятиступенчатой механикой.

Среди моделей, заслуживающих отдельного внимания, аналитики выделяют Kaiyi E5, выпускаемый на калининградском заводе «Автотор». Оставшиеся на складах автомобили 2023 года можно приобрести по цене от 1 584 600 рублей. Эта модель оснащена передним приводом, двигателем объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с. и вариатором. В комплектацию Standart входят стабилизация, фронтальные подушки безопасности, круиз-контроль, камера заднего вида с парктрониками, доступ без ключа, мультируль, климат-контроль и расширенный пакет подогревов.

Автор публикации: Алина Олешко