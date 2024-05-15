Самые доступные подержанные кабриолеты на российском рынке. Пять моделей, которые не нагрузят ваш бюджет.

Кабриолеты, несмотря на свою недолгую популярность в России из-за ограниченного сезона эксплуатации, всегда ассоциируются с роскошью и богатством. И все же портал 110km.ru обнаружил целых пять кабриолетов, представленных на рынке «вторички» по цене менее 1 миллиона рублей.

Среди них за 500 тысяч рублей в столице можно купить Mercedes-Benz SLK 230 1998 года, с пробегом 200 тысяч километров. Этот кабриолет с жестким верхом оснащен 2,3-литровым 193-сильным двигателем и автоматической коробкой передач. Продавец утверждает, что машина на ходу, с регулярной документацией, однако имеет некоторые проблемы с кузовом.

Также за 450 тысяч рублей можно приобрести Opel Astra 1994 года выпуска с мягким верхом и пробегом более 300 тысяч километров. Этот автомобиль с 1,6-литровым двигателем мощностью 71 лошадиная сила и механической коробкой передач реализуется в Мытищах, подмосковном городе. По словам продавца, машина в рабочем состоянии, не требует серьезных вложений и снабжена всей необходимой документацией.

В то же время в Симферополе уже третий год продают французский кабриолет Peugeot 309 1995 года с 1,8-литровым 101-сильным двигателем и механической коробкой передач за всего 350 тысяч рублей.

Если у вас есть 300 тысяч рублей, то вы можете приобрести Nissan 100NX 1992 года, который, однако, находится в Белоруссии и продается с белорусскими номерами. Этот автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил, механической коробкой передач, съемной крышей и имеет пробег 260 тысяч километров. По словам владельца, машина прошла полное техническое обслуживание, и ее комплектация включает новые диски, шины, аккумулятор, радиатор и магнитолу.

В заключение списка самых доступных автомобилей в России представлен СМЗ С-3А 1960 года, оцененный продавцом всего в 200 тысяч рублей. Этот транспорт, известный как "мотоколяска", произведен Серпуховским мотоциклетным заводом, оснащен 400-кубовым двигателем мощностью 10 лошадиных сил и четырехступенчатой механической коробкой передач. Модель стала популярной после фильма Леонида Гайдая «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». Однако, указанный транспорт не обладает необходимыми документами, что может создать проблемы покупателю при регистрации в ГИБДД.

Ранее автоэксперты представили список самых востребованных подержанных автомобилей среди россиян, подробности доступны на портале «Автоновости дня».