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Топ-10 самых доступных бизнес-седанов в России.

Содержание: Dongfeng Shine Max FAW Bestune B70 Venucia D60 Plus Changan Lamore LADA Aura Chery Arrizo 8 MG 6 Geely Preface Hongqi H5 Voyah Passion На российском автомобильном рынке продолжается конкуренция среди различных марок
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
08.12.2024, 13:25·3 мин
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Фото: Автоновости Дня

Содержание:

На российском автомобильном рынке продолжается конкуренция среди различных марок и моделей, предлагая новые бизнес-класс автомобили на любой вкус и кошелек. В новой подборке «Автоновостей дня» представлены последние модели, призванные удовлетворить потребности самых взыскательных водителей.

Dongfeng Shine Max

Фото: Автоновости Дня

Самым доступным автомобилем бизнес-класса на сегодняшний день в России является китайский седан Dongfeng Shine Max. Цена в 2 099 000 рублей включает в себя современный 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 190 л.с. в сочетании с роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Автомобиль отличается динамичным дизайном, комфортабельным салоном, новейшими технологиями и доступной ценой.

FAW Bestune B70

Фото: Автоновости Дня

FAW Bestune B70 предлагает разнообразие двигателей, включая 1,5-литровую и 2,0-литровую версии. Современный дизайн, просторный салон, и богатая комплектация делают эту модель привлекательной для покупателей.

Venucia D60 Plus

Фото: Автоновости Дня

Китайский седан Venucia D60 Plus с 1,6-литровым двигателем и поставляется с рядом современных опций и систем помощи водителю. Автомобиль, ценой от 2 540 000 рублей, сочетает стильный дизайн и современные технологии.

Changan Lamore

Фото: Автоновости Дня

Changan Lamore - альтернатива классическим брендам, предлагая динамичный дизайн и современные технологии. Этот седан бизнес-класса, ценой от 2 589 900 рублей, имеет мощный турбомотор и богатую комплектацию.

LADA Aura

Фото: Автоновости Дня

LADA Aura - новый представитель бизнес-седанов от «АвтоВАЗа». Модель, начиная с 2 599 000 рублей, отличается просторным салоном и обширным списком опций, делая упор на комфорт и статус водителей и пассажиров.

Chery Arrizo 8

Фото: Автоновости Дня

Chery Arrizo 8 - бизнес-седан с обновленными комплектациями. Цена от 2 730 000 рублей. Модель оборудована современными опциями, включая полный «зимний пакет» и мультимедийную систему.

MG 6

Фото: Автоновости Дня

Лифтбек MG 6 - элегантный представитель бизнес-класса от MG. Модель, начиная с 2 899 000 рублей, предлагает стильный дизайн, комфортабельный салон с высококачественными материалами и передовыми системами безопасности.

Geely Preface

Фото: Автоновости Дня

Geely Preface - бизнес-седан со стильным дизайном и просторным салоном. Цена от 3 238 190 рублей. Модель обладает высоким уровнем комфорта, премиальной аудиосистемой и современными технологиями.

Hongqi H5

Фото: Автоновости Дня

Hongqi H5 - премиальный седан, конкурирующий с лучшими представителями сегмента. Цена от 4 790 000 рублей. Автомобиль имеет роскошный интерьер и множество современных опций.

Voyah Passion

Фото: Автоновости Дня

Voyah Passion - лидерский седан от Voyah, целиком на электротяге. Цена за этот автомобиль составляет 8 490 000 рублей. Он сочетает в себе элегантность, новейшие технологии и статус.

Пять кроссоверов, непригодных для зимних условий, также были недавно отмечены экспертами, в числе которых модели Citroen, Peugeot и Cadillac.

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