Что делают водители, стремясь «улучшить» свои автомобили: список ошибок

Водителям не рекомендуется проезжать по лужам в надежде почистить днище автомобиля. Это может привести к попаданию воды в двигатель, ухудшению сцепления с дорогой и повышению риска аварии.

Также специалисты отметили, что добавление различных присадок в моторное масло необходимо только при определенных проблемах, таких как удаление воды из топливного бака. Использование присадок без реальной необходимости нецелесообразно.

Чрезмерное мытье двигателя также не приносит пользы. Влага в некоторых частях двигателя может нанести больший вред, чем грязь, поэтому рекомендуется воздерживаться от самостоятельной мойки.

Одной из распространенных ошибок автовладельцев является установка фильтра нулевого сопротивления. Эксперты подчеркнули, что несмотря на сниженное сопротивление, такие фильтры требуют дополнительного обслуживания и могут нанести вред вашему автомобилю.

Также рекомендуется воздержаться от замены штатных лампочек на «улучшенные» в фарах. Чаще всего эти лампочки не приносят ожидаемого улучшения и могут иметь более короткий срок службы, что повлечет за собой дополнительные расходы.