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Опции, которые могли бы отсутствовать в современных автомобилях, но все же присутствуют.

Эксперты агентства J.D. Power провели обширное исследование, в ходе которого было выявлено, что в автомобилях существуют опции, которые многие водители считают абсолютно бесполезными.
РедакцияР
Редакция
08.09.2024, 13:22·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Эксперты агентства J.D. Power провели обширное исследование, в ходе которого было выявлено, что в автомобилях существуют опции, которые многие водители считают абсолютно бесполезными. По мнению 81 тысячи респондентов, одной из наиболее ненужных опций является отдельный тачскрин для переднего пассажира.

Опрошенные водители отметили, что редко перевозят пассажиров на переднем сиденье, поэтому использовать отдельный экран им просто нет необходимости. Те же, кто часто находится на переднем сиденье, предпочитают пользоваться собственными смартфонами вместо встроенного мультимедийного экрана.

Кроме того, некоторых автовладельцев раздражают сканеры отпечатков пальцев и технология управления жестами, применяемая, например, в современных автомобилях BMW. Особенно часто на жесты недовольствия жалуются водители, привыкшие активно использовать жестикуляцию в повседневном общении.

Третье место в рейтинге бесполезных опций заняла электронная система полуавтономного вождения. Опрошенные автолюбители оценили ее присутствие как лишнее и не имеющее реальной практической ценности.

Недавние данные свидетельствуют о росте спроса на аренду автомобилей в России. Эксперты сервиса «Авито Авто» поделились информацией о том, какие автомобили россияне предпочитают брать в аренду наиболее часто.

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