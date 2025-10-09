Главная Новости Китайские автомобили Эксперты раскрыли причины высокого спроса на кроссовер Geely Monjaro в сентябре
Новости

Эксперты раскрыли причины высокого спроса на кроссовер Geely Monjaro в сентябре

Geely Monjaro вошел в пятерку бестселлеров российского авторынка, заняв пятое место по продажам среди SUV в сентябре 2024 года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.10.2025, 09:31·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

Агентство «АВТОСТАТ» опубликовало свежие данные по продажам среднеразмерного кроссовера Geely Monjaro на российском рынке за сентябрь. Всего за прошедший месяц было реализовано 4 043 автомобиля этой модели. Такой результат позволил Geely Monjaro занять пятую строчку среди самых продаваемых автомобилей в России, а в сегменте SUV модель впервые за полтора года вошла в тройку лидеров.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский отметил, что высокий уровень продаж Geely Monjaro объясняется сразу несколькими факторами. По его словам, покупатели осведомлены о том, с каким концерном связан выпуск этой модели, что определяет технологичность, качество автоматической трансмиссии, двигателя и других ключевых узлов автомобиля. Кроме того, модель регулярно и без перебоев поступает в Россию, а дилеры обеспечены широким выбором комплектаций и цветовых решений.

Александр Шапринский также подчеркнул важность различных программ поддержки покупателей. В частности, он упомянул скидки при сдаче автомобиля в трейд-ин, специальные предложения для участников программ Geely Finance, а также возможность приобретения автомобиля в рассрочку. Эксперт считает, что такие условия особенно привлекательны для клиентов в условиях высокой ключевой ставки.

Специалист отметил, что спрос на Geely Monjaro сохранялся высоким даже в наиболее сложный период для отрасли — с октября 2024 года по март 2025 года. Новость о введении новых правил расчёта утильсбора для машин мощностью свыше 160 л.с. с 1 ноября привлекла дополнительное внимание к этой модели, однако, по оценке эксперта, прирост интереса составил не более 5–10%.

Александр Шапринский также добавил, что за последний год импортер значительно активизировал работу по переориентации клиентов на приобретение Geely Monjaro, доставляемых официальными каналами. Если рассматривать период с 2023 по 2025 годы, доля автомобилей, попадающих в Россию через параллельный импорт, снизилась примерно с 55% до 15% от общего числа проданных Monjaro.

Источник

Авторынок россии (415)Продажи (659)Китайские автомобили (686)Suv (190)Кроссоверы (199)Geely (217)Geely Monjaro (18)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·20.08.2025
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация