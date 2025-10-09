Эксперты раскрыли причины высокого спроса на кроссовер Geely Monjaro в сентябре

Агентство «АВТОСТАТ» опубликовало свежие данные по продажам среднеразмерного кроссовера Geely Monjaro на российском рынке за сентябрь. Всего за прошедший месяц было реализовано 4 043 автомобиля этой модели. Такой результат позволил Geely Monjaro занять пятую строчку среди самых продаваемых автомобилей в России, а в сегменте SUV модель впервые за полтора года вошла в тройку лидеров.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский отметил, что высокий уровень продаж Geely Monjaro объясняется сразу несколькими факторами. По его словам, покупатели осведомлены о том, с каким концерном связан выпуск этой модели, что определяет технологичность, качество автоматической трансмиссии, двигателя и других ключевых узлов автомобиля. Кроме того, модель регулярно и без перебоев поступает в Россию, а дилеры обеспечены широким выбором комплектаций и цветовых решений.

Александр Шапринский также подчеркнул важность различных программ поддержки покупателей. В частности, он упомянул скидки при сдаче автомобиля в трейд-ин, специальные предложения для участников программ Geely Finance, а также возможность приобретения автомобиля в рассрочку. Эксперт считает, что такие условия особенно привлекательны для клиентов в условиях высокой ключевой ставки.

Специалист отметил, что спрос на Geely Monjaro сохранялся высоким даже в наиболее сложный период для отрасли — с октября 2024 года по март 2025 года. Новость о введении новых правил расчёта утильсбора для машин мощностью свыше 160 л.с. с 1 ноября привлекла дополнительное внимание к этой модели, однако, по оценке эксперта, прирост интереса составил не более 5–10%.

Александр Шапринский также добавил, что за последний год импортер значительно активизировал работу по переориентации клиентов на приобретение Geely Monjaro, доставляемых официальными каналами. Если рассматривать период с 2023 по 2025 годы, доля автомобилей, попадающих в Россию через параллельный импорт, снизилась примерно с 55% до 15% от общего числа проданных Monjaro.