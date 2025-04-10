Легковые автомобили в кузове седан по доступной цене: эксперты рассказывают

С последними автомобильными новостями можно ознакомиться через самые необычные предложения на рынке подержанных машин. На первом месте - китайский седан BYD Han DM-p, представленный в рестайлинговом варианте 2023 года выпуска. Автомобиль имеет всего 73 километра пробега и предлагается за 2 миллиона рублей. Силовая установка включает 629-сильный гибрид, 19-дюймовые диски, пятиместный салон и другие опции.

Следующий в списке - японский Lexus IS 250, выпущенный в 2008 году. Машина с 93-тысячным пробегом оснащена 208-сильным бензиновым мотором и полным приводом. Особенности модели - надежность, неприхотливость, отличная ходовая и внешний вид.

Среди предложений также обнаружился седан Jaguar XF 2019 года выпуска. Автомобиль с 96 тысячами километров на одометре оснащен 180-сильным дизельным мотором и классическим черным кузовом. Несмотря на некоторые недостатки, у седана отличная внешность, мягкая ходовая и удобное рулевое управление.

Не остался без внимания и Subaru Impreza 1998 года выпуска. Машина с 2-литровым 115-сильным бензиновым мотором и 100 тысячами километров пробега доступна за 2 миллиона рублей. Первое поколение модели славится динамикой, надежностью и крепкой ходовой системой.

И наконец, в Москве продают Cadillac CTS третьего поколения 2014 года выпуска с 98-тысячным пробегом. Автомобиль оснащен 276-сильным бензиновым двигателем и представлен в максимальной комплектации. Потенциальные покупатели должны учитывать высокую стоимость запчастей и сложность перепродажи.

Также стоит отметить, что американский автопортал оценил новый внедорожник Lada Niva Sport, представленный компанией "АвтоВАЗ".