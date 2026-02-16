Главная Новости Toyota Определены пикапы с наименьшей потерей стоимости: исследование CarEdge и KBB
Определены пикапы с наименьшей потерей стоимости: исследование CarEdge и KBB

Toyota Tacoma признан пикапом с минимальной потерей стоимости за 5 лет эксплуатации — снижение цены составило всего 22% согласно данным CarEdge и KBB.
Демид Поршнев
16.02.2026, 16:32·2 мин
Фото: Автоновости Дня

Toyota Tacoma признан пикапом с минимальными потерями в стоимости за пять лет эксплуатации. Согласно результатам исследования, проведённого CarEdge совместно с KBB, этот автомобиль теряет лишь 22% своей изначальной цены спустя пять лет после покупки.

Эксперты отмечают, что средняя стоимость новой Toyota Tacoma составляет 44 395 долларов, что эквивалентно примерно 3,4 миллионам рублей. При стандартном годовом пробеге в 13 500 миль, или 21,7 тысячи километров, спустя пять лет пикап сохраняет примерно 78% своей первоначальной рыночной стоимости.

Для сравнения, владельцы Toyota Tacoma 2021 года, изначально приобретавшие автомобиль по цене 39 213 долларов (около 3 миллионов рублей), могут перепродать его спустя пять лет примерно за 30 998 долларов (2,4 миллиона рублей), что свидетельствует о снижении стоимости всего на 21%.

Специалисты подчеркивают, что остаточная стоимость Toyota Tacoma зависит от выбранной комплектации и типа кабины. Лучше всего стоимость сохраняет базовая версия модели, а наибольшую амортизацию — 28% за пять лет — демонстрирует топовая комплектация TRD Pro с двойной кабиной.

В сегменте среднеразмерных пикапов Toyota Tacoma 2021 года превосходит по сохранности стоимости такие модели, как Jeep Wrangler, Honda Ridgeline, Ford Ranger, Chevrolet Colorado, GMC Canyon и Nissan Frontier.

В частности, Jeep Wrangler за пять лет теряет порядка 29% стоимости, Ford Ranger — 28%. Модели Honda Ridgeline 2021 года, GMC Canyon и Nissan Frontier, согласно данным исследования, обесцениваются за аналогичный период на 36-37%. Хуже остальных сохраняет стоимость Chevrolet Colorado, который спустя пять лет стоит лишь 52% от цены новой машины.

Автор: Алина Олешко

Источник

