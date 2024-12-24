Новые модели Sollers в 2025 году

Группа «Соллерс» в 2025 году готовится к запуску нескольких новых моделей различных классов. Автомобили будут выпущены под маркой Sollers, как сообщили в компании.

В первой половине года на рынке появится обновленная версия флагманской модели Sollers Atlant в сегменте LCV. Автомобиль получит новый дизайн передней части кузова с использованием светодиодных фар, а также обновленный салон с улучшенной эргономикой, шумоизоляцией и виброизоляцией. Одной из ключевых особенностей станет шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Для сегмента компактных грузовых фургонов будет представлена новая модель Sollers SF1, предназначенная для работы в условиях крупного города. В категорию пикапов к уже существующей модели Sollers ST6 присоединятся модели ST8 и ST9, которые предложат дополнительные опции и комфорт. Также в текущем году планируется активное развитие семейства автобусов Sollers SA и среднетоннажных грузовиков Sollers TR, производство которых началось в прошлом году.

Согласно данным производителя, за 11 месяцев 2024 года на российском рынке было реализовано 12 448 автомобилей Sollers. Самой популярной моделью остается Atlant, общий объем продаж различных версий которой составил 7 685 машин. Малотоннажный грузовик Sollers Argo за тот же период нашел 1 836 владельцев. Кроме того, было продано 2 927 полноприводных пикапов Sollers ST6 в бензиновой и дизельной версиях.