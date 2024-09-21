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Автовладельцы в России назвали любимые марки машин. Интересно, что среди них нет китайских производителей.

Опрос, проведенный аналитиками РОМИРа и компанией «Яков и партнёры», выявил предпочтения россиян в автомобильных брендах. По результатам исследования было установлено, что среди топовых марок отсутствует китайский автопром.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.09.2024, 17:32·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Опрос, проведенный аналитиками РОМИРа и компанией «Яков и партнёры», выявил предпочтения россиян в автомобильных брендах. По результатам исследования было установлено, что среди топовых марок отсутствует китайский автопром. В лидерах оказались Toyota, BMW и заметно продвинувшаяся LADA, согласно информации издания «Мотор».

Японскую марку Toyota признали любимой 12,8% опрошенных. BMW заняла второе место с результатом 8,6%, в то время как 7,7% респондентов выбрали отечественного производителя LADA. Участники опроса выразили желание увидеть на российском рынке как Toyota, BMW, так и опустившийся на четвертое место Mercedes-Benz.

На пятой строчке списка оказалась Kia, за ней следует Hyundai, а замыкают топ-10 Nissan, Volkswagen, Audi и Renault в порядке убывания.

Тем временем за первые восемь месяцев 2024 года продажи новых китайских автомобилей в России превысили показатели за весь 2023 год, составив 591 тысячу единиц. По мнению экспертов, к концу текущего года этот показатель может увеличиться до рекордных 900 тысяч проданных машин, что станет историческим достижением.

Источник

BMW (133)Hyundai (164)Kia (156)Nissan (106)Toyota (219)Mercedes-benz (110)Lada (349)Renault (59)Volkswagen (135)Audi (78)

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