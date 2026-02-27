Эксперты назвали 10 лучших семейных кроссоверов стоимостью до 1 млн рублей за границей

Эксперты портала WhatCar назвали лучшие подержанные семейные кроссоверы, которые можно приобрести в Великобритании по цене до 10 000 фунтов стерлингов или около 1 миллиона рублей. Рейтинг был составлен на основе практичности, надежности и стоимости обслуживания автомобилей в этом ценовом сегменте.
Возглавил список Skoda Karoq. Этот чешский кроссовер получил высокие оценки за просторный и функциональный салон, а также комфортную подвеску. Эксперты отмечают, что качество отделки интерьера и возможности трансформации салона выделяют Karoq среди конкурентов. Особое внимание советуют уделить бензиновым модификациям, которые считаются более предпочтительными по сравнению с дизельными версиями.
На второй позиции оказался Seat Ateca. Автомобиль привлек внимание специалистов своей управляемостью, вместительностью салона и объемным багажником. При этом отмечается, что интерьер модели выполнен достаточно лаконично, что может не устроить ценителей премиального оформления.
Третье место в рейтинге досталось BMW X1. Этот немецкий кроссовер выделяется просторным салоном, качественными материалами отделки и современной мультимедийной системой iDrive. Кроме того, BMW X1 отличается хорошей управляемостью и входит в число наиболее надежных автомобилей своего класса. В то же время эксперты обращают внимание на такие недостатки, как слабая шумоизоляция на высокой скорости, высокая стоимость обслуживания и возможные сбои в электропроводке.
В десятку лучших семейных кроссоверов с пробегом стоимостью до 1 миллиона рублей вошли следующие модели:
- Skoda Karoq
- Seat Ateca
- BMW X1
- Dacia Duster
- Peugeot 3008
- Hyundai Tucson
- Renault Kadjar
- Nissan Qashqai
- Kia Sportage
- Skoda Yeti
Ранее издание «Автоновости дня» опубликовало собственный рейтинг самых доступных кроссоверов российских брендов на рынке. Лидирующие позиции в нем заняли компактные городские модели «Москвич 3» и Tenet T4.
Автор: Алина Олешко