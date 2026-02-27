Главная Новости Hyundai Эксперты назвали 10 лучших семейных кроссоверов стоимостью до 1 млн рублей за границей
Эксперты назвали 10 лучших семейных кроссоверов стоимостью до 1 млн рублей за границей

Лучшие подержанные семейные кроссоверы до 1 млн рублей: Skoda Karoq, Seat Ateca и BMW X1 вошли в топ по версии экспертов WhatCar.
Алла Николаева
27.02.2026, 17:13·2 мин
Фото: Автоновости Дня

Эксперты портала WhatCar назвали лучшие подержанные семейные кроссоверы, которые можно приобрести в Великобритании по цене до 10 000 фунтов стерлингов или около 1 миллиона рублей. Рейтинг был составлен на основе практичности, надежности и стоимости обслуживания автомобилей в этом ценовом сегменте.

Возглавил список Skoda Karoq. Этот чешский кроссовер получил высокие оценки за просторный и функциональный салон, а также комфортную подвеску. Эксперты отмечают, что качество отделки интерьера и возможности трансформации салона выделяют Karoq среди конкурентов. Особое внимание советуют уделить бензиновым модификациям, которые считаются более предпочтительными по сравнению с дизельными версиями.

На второй позиции оказался Seat Ateca. Автомобиль привлек внимание специалистов своей управляемостью, вместительностью салона и объемным багажником. При этом отмечается, что интерьер модели выполнен достаточно лаконично, что может не устроить ценителей премиального оформления.

Третье место в рейтинге досталось BMW X1. Этот немецкий кроссовер выделяется просторным салоном, качественными материалами отделки и современной мультимедийной системой iDrive. Кроме того, BMW X1 отличается хорошей управляемостью и входит в число наиболее надежных автомобилей своего класса. В то же время эксперты обращают внимание на такие недостатки, как слабая шумоизоляция на высокой скорости, высокая стоимость обслуживания и возможные сбои в электропроводке.

В десятку лучших семейных кроссоверов с пробегом стоимостью до 1 миллиона рублей вошли следующие модели:

  1. Skoda Karoq
  2. Seat Ateca
  3. BMW X1
  4. Dacia Duster
  5. Peugeot 3008
  6. Hyundai Tucson
  7. Renault Kadjar
  8. Nissan Qashqai
  9. Kia Sportage
  10. Skoda Yeti

Ранее издание «Автоновости дня» опубликовало собственный рейтинг самых доступных кроссоверов российских брендов на рынке. Лидирующие позиции в нем заняли компактные городские модели «Москвич 3» и Tenet T4.

Автор: Алина Олешко

