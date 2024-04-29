Лучшие кроссоверы за 2 миллиона рублей: «Хороший подбор вариантов на любой вкус и цвет»

Выбор кроссовера до 2 млн рублей стоит сделать в пользу новейших моделей от корейских и японских производителей. По мнению директора департамента автомобилей с пробегом компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Андрея Гришакова, именно они считаются наиболее надежными и востребованными в данном бюджете, сообщило издание «Газета.Ru».

«Среди таких моделей: Hyundai Creta, ix35, Kia Sportage, Nissan Qashqai, X-Trail, Mitsubishi ASX, Outlander и другие. Есть и менее популярные, но заслуживающие внимания варианты, такие как Subaru Forester, Ford Kuga», — поделился мнением Андрей Гришаков.

Основное правило — выбирать автомобиль с наименьшим пробегом и возрастом, добавил автоподборщик Сергей Ломонов. Например, за 2 млн рублей, по его словам, можно приобрести Nissan Qashqai с 2,0-литровым двигателем и вариатором с пробегом до 100 тыс. км., а также шестилетние Mitsubishi Outlander и Kia Sportage с аналогичным пробегом – до 100 тыс. км.

«Хороших предложений на рынке не так уж и много. Мне требуется примерно месяц, чтобы отыскать подходящий вариант. У обычных покупателей этот процесс занимает гораздо больше времени», — подчеркнул Сергей Ломонов.

В свою очередь, другой эксперт по подбору автомобилей Сергей Новиков отметил, что в настоящее время владельцы действительно хороших машин не спешат их продавать, так как им сложно найти достойную замену. Поэтому они предпочитают продолжать эксплуатацию своего автомобиля, производить ремонт и обслуживание, чтобы продолжить его использование.

Ранее издание «Автоновости дня» опубликовало рейтинг наиболее доступных полноприводных кроссоверов на российском рынке. В этот список вошли пять моделей, из которых четыре оказались китайского производства.