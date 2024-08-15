Лучшие альтернативы электромобилям Tesla в 2024 году: экспертное мнение

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Американская компания Tesla доминирует на рынке электромобилей, однако существуют альтернативы от других производителей, которые могут заинтересовать покупателей в поиске чего-то нового и уникального.

Альтернативы Tesla Model 3

Tesla Model 3 продолжает оставаться лучшим вариантом для тех, кто хочет компактный и доступный электрический седан. Но помимо него, конкуренцию ему могут составить BMW i4, Hyundai Ioniq 6 и Polestar 2.

Альтернативы Tesla Model Y

Tesla Model Y, с просторным салоном и динамичным дизайном, имеет свои альтернативы в лице Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Ford Mustang Mach-E, Chevrolet Equinox EV и Polestar 4.

Альтернативы Tesla Model S

Хотя Tesla Model S был одним из первых электромобилей, есть замечательные альтернативы в виде BMW i5, Lucid Air, Porsche Taycan и Mercedes-Benz EQS.

Альтернативы Tesla Model X

Электрическому внедорожнику Tesla Model X, который пользуется популярностью, могут поспорить Kia EV9, Rivian R1S, BMW iX и Mercedes-Benz EQS SUV.

Альтернативы Tesla Cybertruck

Грозный и футуристичный Tesla Cybertruck, хоть и привлекает взгляды, также имеет конкурентов в лице Ford F-150 Lightning, Rivian R1T, Chevrolet Silverado EV и GMC Sierra EV.

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