Определены соперники для внедорожника TANK 400

В рамках российского автомобильного рынка в скором времени появится новый внедорожник TANK 400. Этот внушительный автомобиль будет представлен в бензиновой модификации, которая даже не вышла на китайский рынок. Однако уже сегодня стало известно, что цена TANK 400 будет находиться между моделями TANK 300 и TANK 500 в диапазоне от 5,0 до 6,5 миллионов рублей. Такие данные были предоставлены руководителем пресс-службы ГК EXPOCAR Александром Ковалевым.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день выбор рамных внедорожников в России довольно ограничен. Среди доступных моделей можно выделить BAIC BJ40, Oting «Паладин», а также линейку TANK и УАЗ. Отечественные внедорожники по конкурентоспособности с TANK 400 можно исключить из списка, так как у них совершенно иная ценовая политика и комплектация. С другой стороны, другие модели, такие как TANK 300 и 500, а также подержанные Toyota Land Cruiser 150 и 200 серии, и Mitsubishi Pajero, станут настоящей конкуренцией для новинки.

«TANK 400 - это довольно уникальная модель. Несмотря на внушительные размеры, новый внедорожник будет предлагаться исключительно с 5 посадочными местами. Вероятно, он займет нишевое положение по сравнению с моделями TANK 300 и TANK 500. Однако, он, безусловно, будет более популярен, чем недавно выпущенный TANK 700», - подытожил Александр Ковалев.

Согласно информации агентства "АВТОСТАТ", начало продаж внедорожника TANK 400 на российском рынке запланировано на первый квартал 2025 года. Автомобиль будет оборудован 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 245 лошадиных сил и крутящим моментом 380 Нм, интеллектуальной полной приводной системой (Torque-on-Demand), а также передним, задним и межосевым блокировками дифференциалов. Объем багажного отделения составит 1830 литров.