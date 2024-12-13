Раскрыты конкуренты кроссоверов Soueast

Автопроизводитель Soueast, представивший на российском рынке кроссоверы S07 и S09, может побиться за лидерство в объеме продаж с Jetour. Однако у Jetour есть весомое преимущество - локализованная сборка, позволяющая вести более гибкую ценовую политику. Об этом заявил руководитель пресс-службы ГК EXPOCAR Александр Ковалев.

Эксперт отмечает, что среднеразмерный кроссовер S07 с опциональным полным приводом и 7-местным салоном будет конкурировать с Chery Tiggo 8 PRO Max, Jetour X70 Plus, Geely Okavango, а также с кроссовером "Москвич 8". Soueast S09, более крупный, в своем ценовом сегменте окажется в конкуренции с Chery Tiggo 8 PRO Max, Jetour X90 Plus и Changan CS95.

Основные преимущества моделей Soueast включают в себя 8-ступенчатую автоматическую коробку передач в полноприводных версиях, современный дизайн и наличие полного зимнего пакета. Низкая узнаваемость бренда, как указывает Ковалев, остается одной из проблем. Soueast был возрожден в Китае недавно и изначально ориентировался на экспорт, поэтому компании предстоит усердно работать над созданием имиджа на российском рынке.

Согласно Ковалеву, кроссовер начального уровня Soueast S06, запланированный к выходу на российский рынок в 2025 году, станет конкурентом Jetour Dashing, Chery Tiggo 7 PRO Max, Haval F7 и JAECOO J7. S06, вероятно, станет одной из самых востребованных моделей бренда. Однако до ее выхода на пик популярности, согласно Ковалеву, поднимется Soueast S07.