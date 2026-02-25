Названы соперники гибридного кроссовера GAC S7

Гибридный кроссовер GAC S7, недавно официально представленный на российском рынке, уже рассматривается в качестве основного конкурента для моделей Voyah Free и EXEED Exlantix ET в сегменте гибридных автомобилей. Кроме того, как отмечают специалисты, среди соперников можно назвать и Li Auto L6, однако эта модель отличается более высокой стоимостью. Свое мнение по поводу рыночных перспектив новинки агентству «АВТОСТАТ» высказал Александр Ковалев, основатель пресс-службы «Механика».

По словам Александра Ковалева, стоимость GAC S7 с учетом действующих скидок составит примерно 5,25 млн рублей. Без учета специальных предложений цена кроссовера будет находиться в диапазоне от 5,5 до 6,5 млн рублей, что заметно превышает стоимость уже присутствующего на рынке GS8. Эксперт подчеркивает, что новинка поступит в продажу в более высоком ценовом сегменте.

Александр Ковалев также отмечает, что наибольшим спросом у покупателей, вероятнее всего, будет пользоваться максимальная комплектация GAC S7. По его мнению, в этом ценовом диапазоне клиенты готовы доплачивать за расширенный функционал и дополнительные опции.

Эксперт считает, что явных отличительных преимуществ у GAC S7 по сравнению с конкурентами на данный момент не наблюдается. Модель не выделяется уникальными дизайнерскими решениями, которые могли бы стать узнаваемой чертой бренда. Технические характеристики силовой установки также соответствуют средним показателям в этом классе. По мнению Ковалева, успех новинки на российском рынке будет напрямую зависеть от грамотной маркетинговой стратегии, привлекательных лизинговых программ и положительных отзывов владельцев.

Напомним, что GAC S7 уже доступен для предзаказа у официальных дилеров. Старт продаж на территории России запланирован на март.

GAC S7 представляет собой последовательный гибрид: бензиновый двигатель используется исключительно в качестве генератора для подзарядки батареи, которая питает два электромотора, установленных на передней и задней осях. Мощность бензинового двигателя-генератора составляет 156 л.с., а совокупная максимальная мощность электромоторов достигает 340 л.с. При этом для расчета транспортного налога учитывается суммарная 30-минутная мощность обоих электромоторов, равная 122 л.с.