Конкуренты автомобилей Exlantix определены

Согласно заявлению руководителя отдела продаж компании Exlantix в ГК «Аларм-Моторс» Александра Цылиной, основными конкурентами бренда на российском рынке станут компании, не представленные официально в стране, такие как Lixiang и Zeekr, а также Seres, который начал продажи в России в прошлом году, и Avatr, планирующий выйти на рынок в ближайшем будущем. Цылина отметил, что важным преимуществом Exlantix будет официальная гарантия.

Первыми моделями Exlantix на российском рынке будут гибридные автомобили, ожидается, что они появятся в конце первого - начале второго квартала. По прогнозам Цылиной, именно гибридные версии будут пользоваться наибольшим спросом. Эксперты ожидают, что около 80% продаж Exlantix придется на гибридные модели, в то время как электрокары займут 20% рынка. По словам Цылиной, дилерский центр компании планирует продавать до 15 автомобилей Exlantix ежемесячно.

Напомним, что бренд Exlantix представил две модели для российского рынка: четырехдверное купе ES и полноразмерный кроссовер ET. Недавно компания анонсировала начало испытаний своих моделей в России перед началом продаж с целью подтвердить готовность автомобилей к особым дорожным условиям страны.

Больше информации о том, какие марки электромобилей и гибридов будут наиболее востребованы на российском рынке к 2025 году, вы можете найти в нашей рубрике "Вопрос эксперту".