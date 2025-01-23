Главная Новости Конкуренты автомобилей Exlantix определены
Новости

Конкуренты автомобилей Exlantix определены

Электромобили и гибриды: Exlantix готовится к конкуренции на российском рынке с Lixiang, Zeekr, Seres и Avatr. Прогнозируется спрос на гибридные модели бренда.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.01.2025, 08:01·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

Согласно заявлению руководителя отдела продаж компании Exlantix в ГК «Аларм-Моторс» Александра Цылиной, основными конкурентами бренда на российском рынке станут компании, не представленные официально в стране, такие как Lixiang и Zeekr, а также Seres, который начал продажи в России в прошлом году, и Avatr, планирующий выйти на рынок в ближайшем будущем. Цылина отметил, что важным преимуществом Exlantix будет официальная гарантия.

Первыми моделями Exlantix на российском рынке будут гибридные автомобили, ожидается, что они появятся в конце первого - начале второго квартала. По прогнозам Цылиной, именно гибридные версии будут пользоваться наибольшим спросом. Эксперты ожидают, что около 80% продаж Exlantix придется на гибридные модели, в то время как электрокары займут 20% рынка. По словам Цылиной, дилерский центр компании планирует продавать до 15 автомобилей Exlantix ежемесячно.

Напомним, что бренд Exlantix представил две модели для российского рынка: четырехдверное купе ES и полноразмерный кроссовер ET. Недавно компания анонсировала начало испытаний своих моделей в России перед началом продаж с целью подтвердить готовность автомобилей к особым дорожным условиям страны.

Больше информации о том, какие марки электромобилей и гибридов будут наиболее востребованы на российском рынке к 2025 году, вы можете найти в нашей рубрике "Вопрос эксперту".

Источник

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Статьи

Полная свобода после окончания судебного производства: миф или реальность?

Демид Поршнев·31.05.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация