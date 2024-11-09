Определены основные опасения потребителей, приобретающих подержанные автомобили

Маркетплейс FRESH провел мини-опрос и установил, что первостепенные опасения потенциальных покупателей машин с пробегом касаются возможности столкнуться со сфальсифицированным пробегом, скрытыми дефектами и юридическими проблемами. Сообщение о результатах исследования было опубликовано на страницах издания «Лента.ру».

По мнению экспертов, главным среди рисков, от которых стремятся избежать будущие владельцы подержанных автомобилей, является пробег, не соответствующий заявленному. Специалисты отмечают, что оценить реальный пробег автомобиля может быть непросто даже с использованием косвенных признаков, таких как износ педалей, особенно если перед продажей они были заменены.

Другим немаловажным аспектом, вызывающим беспокойство у потенциальных покупателей, является вероятность того, что автомобиль, который они приобретут, участвовал в серьезном ДТП. Иногда даже машины, которые должны были быть списаны, подвергаются ремонту; в этих случаях могут не только экономить на замене подушек безопасности, но и отключить индикаторы на панели приборов.

Среди прочих рисков, на которые следует обратить внимание, упоминается возможность покупки транспортного средства, побывавшего на дне водоема, а также правовые трудности, связанные с фальсификацией номеров, наличием залогов или задолженностей у предыдущих владельцев.

Ранее специалисты опубликовали основные признаки автомобилей, побывавших в ДТП. Подробнее об этом можно узнать из материалов издания «Автоновости дня».