Почему российский бизнес так ценит главные преимущества фургона LADA Largus

В последнее время фургон LADA Largus стал объектом все более активного интереса. Этот автомобиль, который можно назвать «рабочей лошадкой на каждый день», обладает рядом преимуществ, делающих его особенно привлекательным для российского бизнеса. О его достоинствах и особенностях пойдет речь в нашем материале.

Одной из ключевых особенностей фургона Largus является его кузов. Несмотря на то что он не относится ни к легковым автомобилям, ни к полноценным грузовикам, у него есть явные преимущества. Сравнительно невысокая цена (от 1 670 000 рублей) делает его более доступным, хотя внутрь кузова он не так удобен для погрузки и разгрузки, как автомобили с другим типом кузова.

Грузоподъемность LADA Largus по "паспорту" составляет 740 кг, но благодаря прочной платформе B0 и надежной подвеске, этот автомобиль способен выдержать максимальную нагрузку. Даже при полностью загруженном кузове фургон сохраняет свою маневренность и практичность, а его ход остается комфортным и плавным.

Не стоит недооценивать важность доступности техобслуживания и запчастей для LADA Largus. Обычно они обходятся дешевле, чем у конкурентов, и провести ремонт или техобслуживание этого автомобиля можно в любом автосервисе. Двигатель Largus оснащен проверенным 90-сильным мотором объемом 1,6 литра, который отличается надежностью и долговечностью.

Еще одним преимуществом LADA Largus является его экономичность. Расход топлива составляет всего 8,3 литра на 100 км, что делает его привлекательным для предпринимателей, особенно при частых коротких поездках. Экономия на топливе может быть значимым фактором для малого бизнеса.

Фургон LADA Largus отличается высокой универсальностью. Благодаря удобным двустворчатым дверям и просторному грузовому отделению, широкому и высокому, можно легко перевозить различные грузы — от бытовой техники до строительных материалов. Большую часть груза можно разместить на крыше фургона благодаря наличию заводских рейлингов.

Напоследок стоит отметить, что с мая производство LADA Largus было перенесено из Тольятти в Ижевск. Хотя на данный момент выпускаются только базовые версии, фургон оснащен значительным набором опций, включая системы безопасности, кондиционер, ABS, и другие.