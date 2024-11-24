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Самые популярные среди россиян подержанные автомобили

Продажи подержанных автомобилей в России продолжают расти: за первые три квартала текущего года было продано около 2,5 миллиона машин, что на 15% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщили аналитики проекта Likvi.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.11.2024, 01:22·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Продажи подержанных автомобилей в России продолжают расти: за первые три квартала текущего года было продано около 2,5 миллиона машин, что на 15% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщили аналитики проекта Likvi.com, цитируемые изданием «Автоновости дня».

«Более 2/3 всех продаж - это автомобили традиционных цветов: черный, белый и серый. Машины более ярких оттенков, таких как синий, серебристый, красный, зеленый и коричневый, составляют менее трети продаж. Редкость видеть экстравагантные цвета, например, желтый или оранжевый», - говорится в отчете аналитиков.

Средняя стоимость подержанного автомобиля в России за период с 2022 года по 2024 год выросла почти в два раза. Сейчас она составляет около 2,2 миллиона рублей, что больше на миллион, чем два года назад, уточнили специалисты.

Аналитики также подчеркнули, что популярностью у покупателей пользуются предложения, которые сочетают в себе оптимальное соотношение цены и качества. Основными критериями выбора являются пробег и возраст автомобиля. Наиболее востребованы машины с пробегом от 71 до 127 тысяч километров и возрастом около 10 лет.

Помимо этого, больше внимания и интереса покупателей привлекают объявления с большим количеством качественных фотографий. Аналитики также уточнили, что важным фактором является предоставление подробной информации о техническом состоянии автомобиля: объявления с детальным описанием ремонта и технического обслуживания получают больше откликов.

«Раньше можно было ограничиться несколькими обычными фотографиями для продажи автомобиля. Однако сегодня потенциальные покупатели ждут более подробной информации о состоянии машины онлайн. Продавцы, не соответствующие этим требованиям, рискуют отстать от конкурентов. Качественные фотографии, демонстрирующие как внешний вид, так и состояние салона, багажника, двигателя, а также выявляющие недостатки, являются залогом успешной продажи», - прокомментировал генеральный директор проекта «Likvi.com» Александр Коротков.

Ранее специалисты издания «Автоновости дня» обратили внимание на недостаток подержанных автомобилей из Китая на российском рынке. Автоэксперт и автоподборщик Игорь Шагапов поделился своим мнением по этому поводу.

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