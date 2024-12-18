Трудностей ремонта и обслуживания автомобилей в России: список моделей

Российские автовладельцы высказались о проблемах с автомобилями европейских брендов. Согласно данным Мосгорсуда, с 2022 года только в Москве было зарегистрировано свыше 100 исков по защите прав потребителей.

Интересно, что большинство (35) исков были поданы в отношении BMW, 40 связаны с Mercedes-Benz, а примерно 30 касаются брендов VAG, включая Audi, Porsche, Volkswagen и Skoda.

Чаще всего в качестве повода для исков указывались проблемы с двигателем, электрическими блоками и деталями подвески. Эксперты также отмечают, что россияне сталкиваются с неполадками мультимедийной системы и программного обеспечения, сложности с устранением которых усугубляются из-за отключения официальных серверов российских дилеров.

Никита Панков, технический директор тюнинг-ателье Seven Force, поделился: "Есть случаи, когда владельцы переходят на премиальные китайские автомобили, но и там возникают проблемы. Например, отсутствие необходимых запчастей и сертификатов на проведение ремонта аккумуляторов или кузовных деталей. В таких ситуациях дилеры могут отказать в обслуживании".

По мнению автоэксперта Юлии Милославской, владельцы Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz сталкиваются с наибольшими трудностями при техническом обслуживании в России. Она отмечает, что у данных брендов недостаточное количество сервисных центров в стране, что затрудняет проведение ремонта и обслуживания автомобилей, а также ухудшает доступность запасных частей.

Юлия Милославская также утверждает: "В случае проблем владельцы автомобилей могут обратиться к сертифицированным независимым сервисам, покупать запчасти через интернет-магазины и специализированные платформы с доставкой из-за рубежа. Тем, кто столкнулся с проблемами, можно порекомендовать обратить внимание на отечественных производителей и новые бренды, только что появившиеся на российском рынке".

Ранее "Автоновости дня" представили список самых популярных в России подержанных европейских автомобилей. Обзор был сделан сервисом "Авито Авто".