Опубликован список из 22 автомобилей, разрешённых для официального использования в российском такси с 1 марта 2026 года

Минпромторг РФ обнародовал обновленный перечень автомобилей, которые теперь разрешено закупать для использования в таксопарках в рамках действия закона о локализации такси. Среди нововведений — появление в списке кроссоверов «Москвич», электромобиля UMO и минивэна Sollers SF1, однако все модели УАЗ были исключены.

В министерстве подчеркнули, что «актуализирован перечень автомобилей отечественного производства, подпадающих под утвержденные параметры закона о локализации такси». Подчеркивается, что перечень позволит их регулярное обновление по мере появления новых моделей, собираемых в стране с обязательствами по локализации производства по линии СПИК.

В результате обновления в список включены 22 модели шести марок. Для бренда LADA были утверждены автомобили Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel и Niva Legend. Среди моделей Sollers оказались SP7 и SF1. Марка Evolute представлена автомобилями I-Joy, I-Sky и I-Space. В перечне присутствуют Voyah Free, Dream и Passion. «Москвич» представлен шестью моделями: 3, 3е, 6, 8, М70 и М90, а компания UMO включила модель 5.

Минпромторг сообщил о планах по дальнейшему расширению списка — уже завершается работа над нормативной документацией для возможного добавления кроссоверов Haval Jolion, Haval F7 и HAVAL F7x, производящихся в Тульской области, а также паркетника Tenet T7, который выпускается на заводе в Калуге ранее принадлежавшему Volkswagen. Проект акта уже поступил в правительство.

В ведомстве напомнили: «Возможность вносить данные автомобили в реестр появится после выхода решения правительства и очередной актуализации перечня».

Напомним, первоначальный вариант допустимых для таксопарков автомобилей был опубликован Минпромторгом в октябре прошлого года. Тогда в списке еще отсутствовали кроссоверы «Москвич» и минивэн Sollers SF1, однако были внедорожники УАЗ «Патриот» и УАЗ «Хантер».

Сам закон, который определяет требования к степени локализации такси в России, был подписан в конце мая прошлого года и вступил в силу 1 марта текущего года. Соответствие машины новым правилам определяется одним из следующих критериев: суммарное количество баллов локализации удовлетворяет нормам, утвержденным для государственных закупок; производство автомобиля осуществляется по специальному инвестконтракту (СПИК), подписанному с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года; либо автомобиль собирается по СПИКу, заключенному после 1 марта 2022 года, или в контракт внесены поправки после этой даты, и получено разрешение правительства на использование машины в такси.

Во многих регионах России действие закона начнется позднее. В субъектах Сибирского федерального округа и Калининградской области он вступит в силу с 1 марта 2028 года, а в регионах Дальнего Востока — с 1 марта 2030 года.

Автор материала: Иван Бахарев