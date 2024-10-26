Лучшие китайские автомобили, на которые стоило обратить внимание при выборе в 2024 году

После прекращения официальных поставок иномарок в Россию, китайские бренды активно расширяют свое присутствие на рынке. Компания Haval предлагает российским покупателям кроссовер Jolion, который стал популярной альтернативой Hyundai Creta и Renault Duster. Модель получила обновленный дизайн, новые опции и улучшения в салоне. Автомобиль доступен с шестью комплектациями и одним двигателем.

Китайский бренд JAC представил пикап T8 Pro, который стал конкурентом УАЗа. Автомобиль оснащен двухрядной кабиной и двумя двигателями на выбор. Он имеет рамную конструкцию с независимой подвеской спереди. Предлагается с полным приводом и шестиступенчатой "механикой".

Компания BAIC выпускает в России модель BJ40, которая является копией внедорожника Jeep Wrangler. Автомобиль имеет угловатый силуэт, огромные зеркала, откидывающееся стекло на капоте и съемную крышу. BJ40 доступен в трех комплектациях с двумя двигателями на выбор и полным приводом.

В свою очередь, китайский бренд Tank представил модель 500, которая стала конкурентом Toyota Land Cruiser. Автомобиль имеет похожие габариты и конструкцию с рамой. Варианты 2023 и 2024 года оснащены 3,0-литровыми турбированными двигателями, девятиступенчатым "автоматом" и системой полного привода.

Компания Dongfeng представила гибридный внедорожник M-Hero с уникальной двухступенчатой трансмиссией и интеллектуальной системой полного привода. Автомобиль оснащен трехмоторной гибридной силовой установкой, которая позволяет разгоняться до 100 км/ч за 6 секунд и преодолевать бездорожье благодаря высокому дорожному просвету.

Бренд Geely представил кроссовер Monjaro, ставший одним из самых популярных автомобилей в своем сегменте. Он имеет современный дизайн, мощный двигатель, просторный салон и полный привод, что делает его универсальным автомобилем для любого времени года.

Exeed LX - это компактный и доступный кроссовер премиум-класса, который предлагает современный дизайн, технологичный интерьер и различные опции. Автомобиль доступен с двумя агрегатными связками и передним приводом.

Hongqi H5 - это полноценный премиум-седан, предлагающий благородный дизайн, продуманный салон и высокую комфортность. Автомобиль оснащен мощным двигателем, восьмиступенчатым "автоматом" и прекрасными характеристиками проходимости.

Voyah Dream - это флагманский минивэн, конкурирующий с Toyota Alphard и Mercedes-Benz V-Class. Автомобиль представлен в гибридной и электрической версиях, оснащенных мощной силовой установкой и обладающих большим запасом хода.

Ora 03 - это электрический хэтчбек, предлагающий спортивный дизайн, просторный салон и большой запас хода. Автомобиль оснащен мощным электромотором и быстрым зарядным устройством.

Таким образом, китайские автомобили продолжают усиливать свое присутствие на российском рынке, предлагая широкий выбор моделей в различных сегментах автомобильного рынка.