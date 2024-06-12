Средняя стоимость подержанных автомобилей в России определена

Средняя цена подержанных автомобилей в России в период марта-мая 2024 года оценилась в 1,1 миллиона рублей. Информацию об этом предоставили в пресс-службе онлайн-сервиса «СберАвто» сотрудники РИА «Новости».

Представители «СберАвто» отметили, что около 89% машин, купленных через этот сервис в весенний период, были с пробегом. Средняя стоимость таких автомобилей составила 1,1 миллиона рублей», — пояснили в компании.

Согласно представленным данным, самыми популярными б/у автомобилями оказались российские LADA, занимая 12% рынка продаж за три месяца. В списке пятерки лидеров также значатся корейские бренды Kia (10%) и Hyundai (8%), немецкий Volkswagen (7%) и японская Toyota (6%).

Среди отдельных моделей наибольшим спросом в сервисе «СберАвто» пользовался седан Hyundai Solaris, который поднялся сразу на первое место, переместив Kia Rio со второй на пятое позицию, а LADA Granta с третьей на вторую. Ранее не попадавшие в топ-5 LADA Vesta и Volkswagen Polo заняли соответственно четвертое и пятое места.

Ранее бывшие на первых позициях LADA Granta стала третьей. А также изначально не входившие в топ пятерку моделей LADA Vesta и Volkswagen Polo обзавелись четвертым и пятым местами соответственно.

Ранее журналисты издания «Автоновости дня» делали обзор наиболее популярных среди дилеров автомобилей, которые они чаще всего выкупают у населения. Выявленные результаты были представлены руководителем отдела аккаунтинга «Выкуп Авто.ру Бизнес» по имени Тимур Садретдинов.