Перечень изменений в автомобиле, за которые не последует наказание

Однако, если использовать лампы с технологией long life, то водителям не грозит штраф. Кроме того, такой выбор приносит дополнительный бонус в виде увеличенного срока службы.

Позволено устанавливать лампы любого цвета для подсветки салона. По желанию владельца автомобиля возможно создать освещение для области ног, консоли, панели приборов и других важных зон в салоне машины. Для улучшения комфорта вождения рекомендуется приобрести оплетку на руль. Основное требование здесь – чтобы новый аксессуар не препятствовал срабатыванию встроенной подушки безопасности. Установка спортивных сидений запрещена, однако владельцев автомобилей никто не накажет за покупку чехлов различных форм с встроенным подогревом и другими удобствами.

Также в «зеленую зону» попадают дополнительные меры защиты различных участков автомобиля, багажного отделения и автосигнализации.