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Перечень изменений в автомобиле, за которые не последует наказание

Чаще всего российские автовладельцы принимают решение заменить штатную галогеновую оптику на светодиодную, что, как сообщает ГИБДД, является нарушением закона.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
27.11.2024, 10:21·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Однако, если использовать лампы с технологией long life, то водителям не грозит штраф. Кроме того, такой выбор приносит дополнительный бонус в виде увеличенного срока службы.

Позволено устанавливать лампы любого цвета для подсветки салона. По желанию владельца автомобиля возможно создать освещение для области ног, консоли, панели приборов и других важных зон в салоне машины. Для улучшения комфорта вождения рекомендуется приобрести оплетку на руль. Основное требование здесь – чтобы новый аксессуар не препятствовал срабатыванию встроенной подушки безопасности. Установка спортивных сидений запрещена, однако владельцев автомобилей никто не накажет за покупку чехлов различных форм с встроенным подогревом и другими удобствами.

Также в «зеленую зону» попадают дополнительные меры защиты различных участков автомобиля, багажного отделения и автосигнализации.

Фото: Carsweek.ru

 

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