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Когда китайские автомобили в России начнут массово требовать ремонта?

Начиная с 2024 года, доля китайских автомобилей, посещающих независимые СТО, составляла всего 3%.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
03.06.2024, 08:22·1 мин
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Фото: Автоновости Дня

Начиная с 2024 года, доля китайских автомобилей, посещающих независимые СТО, составляла всего 3%. Однако, по прогнозам руководителя сети автосервисов Caready, Михаила Маковея, эта цифра значительно увеличится к концу 2025 года, когда заводская гарантия подойдет к концу.

Эксперт отмечает, что на сегодняшний день на рынке техобслуживания имеется несколько проблем, связанных с ремонтом китайских автомобилей, включая те, что были ввезены в Россию "серым" путем. Сюда входят отсутствие официальной технической гарантии, документации и каталогов запчастей, а также дефицит и долгое время доставки запчастей.

Согласно Маковею, владельцы автосервисов в России в ближайшие два года будут переходить от дилеров к независимым станциям техобслуживания. Именно владельцы "китайских" машин станут основными клиентами российских автосервисов.

Ранее журнал "Автоновостей дня" опубликовал список самых доступных в обслуживании китайских автомобилей в России на 2024 год. Конкретные модели автомобилей и цены на то для них были представлены директором по сервису автомобильного маркетплейса Fresh, Александром Носко.

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