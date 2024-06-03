Когда китайские автомобили в России начнут массово требовать ремонта?

Начиная с 2024 года, доля китайских автомобилей, посещающих независимые СТО, составляла всего 3%. Однако, по прогнозам руководителя сети автосервисов Caready, Михаила Маковея, эта цифра значительно увеличится к концу 2025 года, когда заводская гарантия подойдет к концу.

Эксперт отмечает, что на сегодняшний день на рынке техобслуживания имеется несколько проблем, связанных с ремонтом китайских автомобилей, включая те, что были ввезены в Россию "серым" путем. Сюда входят отсутствие официальной технической гарантии, документации и каталогов запчастей, а также дефицит и долгое время доставки запчастей.

Согласно Маковею, владельцы автосервисов в России в ближайшие два года будут переходить от дилеров к независимым станциям техобслуживания. Именно владельцы "китайских" машин станут основными клиентами российских автосервисов.

Ранее журнал "Автоновостей дня" опубликовал список самых доступных в обслуживании китайских автомобилей в России на 2024 год. Конкретные модели автомобилей и цены на то для них были представлены директором по сервису автомобильного маркетплейса Fresh, Александром Носко.