Эксперты определили наиболее «опасный» пробег для китайских автомобилей, когда начинаются поломки

Согласно данным специалистов, пробег автомобиля тесно связан с вероятностью возникновения критических поломок. Износ различных систем и узлов со временем приводит к необходимости их замены. В журнале "За рулем" отмечается, что у китайских автомобилей этот риск пока не столь высок, как у других марок.

Согласно исследованию издания, без серьезных рисков можно рассматривать приобретение китайского автомобиля с пробегом от 70 до 100 тысяч километров.

«Дальнейшую надежность данных автомобилей никто не гарантирует, по мнению специалистов», — говорится в материале.

Эксперты также подчеркивают важность учета того факта, что китайские автомобили появились на рынке недавно, и потому имеют репутацию марки и наличие запчастей.

Другие марки автомобилей также имеют свои особенности. Например, американские машины можно покупать с пробегом 150-160 тысяч километров. Европейские и корейские автомобили спокойно преодолевают отметку в 200-220 тысяч км, в то время как японские машины остаются надежными и при пробеге более 250 тысяч км.

«Однако если речь идет о транспортном средстве с большим пробегом, стоит быть бдительным!», — отметили эксперты.

Основатель компании RusTransChina Александр Стрельников подчеркнул, что ключевую информацию о подержанном автомобиле следует искать в сервисной книжке и документах. По его мнению, необходимо тщательно изучать всю информацию об обслуживании и ремонте.

"Подробно изучите информацию о проведенных ТО, ремонтах и замене деталей. Обратите внимание на даты и показания одометра. Несоответствия и пропуски – повод для беспокойства», — рекомендовал Александр Стрельников.

Ранее сообщалось, что продажи китайских автомобилей в России в текущем году могут достичь исторического рекорда в 1 миллион штук. Такие выводы сделали аналитики компании "Газпромбанк автолизинг" после анализа продаж китайских марок на российском рынке за первые 10 месяцев.