Эксперты нашли способ значительно сократить расходы на заправках

Давно уже не секрет, что бензоколонки могут отсчитывать объем топлива с некоторой погрешностью. И эта цифра будет выше, если заправляться на определенную сумму.

Колонке проще дозировать топливо литрами, рассказывает автомеханик в беседе с Naavtotrasse. Если заправляться в литрах, то в бензобак попадает строго обозначенный объем. Когда клиент выбирает вариант заправки на конкретную сумму, появляется погрешность. Речь о недоливе в 10-20 миллилитров, иногда чуть больше. Вроде бы ничего критичного, но если на АЗС вы заезжаете каждый день, то разница становится заметной.

Сложность с заправкой в литрах как раз-таки с расчетом, если автомобилист выбирает наличные. Здесь при желании можно округлять сумму при наличии карты лояльности.

У многих крупных сетей такие имеются. А водители в России, как правило, предпочитают заправляться на проверенных бензоколонках. И такие карты у многих на руках.

Фото: Carsweek.ru

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