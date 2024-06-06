Kia представила привычный и надежный кроссовер, который доступен по более низкой стоимости, чем у «китайцев»

Популярный кроссовер Kia Soul, который недавно был востребован среди автолюбителей в России, до сих пор можно купить в новом состоянии. По информации портала «Автоновости дня», на рынке представлена дорестайлинговая версия 2022—2023 годов, цена на которую начинается от 2 640 000 рублей.

По данным из объявлений, в продаже имеется как минимум два таких автомобиля, оба изначально предназначены для дилеров. Первый автомобиль по цене 2 640 000 рублей продаётся частным лицом из Чалтыра, расположенного в Ростовской области.

Фото: Автоновости Дня

Судя по фотографиям, автомобиль абсолютно новый, защитные пленки даже не были сняты с сидений. В комплектации присутствуют кондиционер, мультифункциональный руль, подогрев передних сидений, подогрев зеркал, стандартная аудиосистема с небольшим монохромным экраном и бортовой компьютер. Салон отделан тканью, а фары выполнены в технологии галоген.

Более дорогую версию, с LED оптикой, двухзонным климат-контролем, полноценной мультимедийной системой с сенсорным экраном, бесключевым доступом, кнопкой запуска двигателя, улучшенной акустикой и другими дополнительными опциями, предлагает дилер из Набережных Челнов. Цена кроссовера в этом исполнении составляет 2 693 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Интересно, что аналогичные по размеру кроссоверы из китайских производителей стоят дороже. К примеру, за Geely Coolray в средней комплектации просят от 2 719 990 рублей, а за Omoda C5 в топовой версии с передним приводом — от 2 713 900 рублей.

Оба автомобиля технически идентичны. Они оснащены 123-сильным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, шестиступенчатой автоматической трансмиссией и передним приводом.

Ранее версия Kia Soul 2023 года выпуска с передним приводом была признана самым надежным бюджетным кроссовером согласно рейтингу портала HotCars. Надежность автомобиля оценена экспертами на 87 баллов из 100 возможных.

Интересно, что в начале текущего года новые автомобили Kia Soul начали поступать к дилерам из Калининграда. Эти машины стали последними, собранными на заводе «Автотор».