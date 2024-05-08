Натали Робин покидает должность исполнительного директора FIA

Важное событие произошло в сентябре 2022 года - Натали Робин, опытный руководитель из Volvo, Nissan и DaimlerChrysler, была назначена на должность исполнительного директора FIA. Она была первой женщиной, которая заняла эту должность в истории организации. Одной из главных задач Натали было улучшение финансовой деятельности федерации.

Однако, сегодня в FIA появилась информация о том, что в конце мая Натали Робин покинет свою должность по обоюдному согласию сторон.

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем прокомментировал ситуацию следующим образом: «Назначение Натали было историческим шагом для FIA, так как она стала первым исполнительным директором в истории организации. Её работа принесла значительные изменения в операционную и управленческую структуру. От имени FIA я желаю ей успехов во всех её будущих начинаниях».