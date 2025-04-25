Перспективы популярности новой бюджетной «Лады»: оценки экспертов и дилеров

В субботу завершилось первое производство новой модели LADA Iskra, и, по мнению экспертов, у этой модели есть потенциал занять долю в 10-15% от общего объема продаж компании «АвтоВАЗ». Однако никто не рискует предсказывать, что Iskra опередит по продажам модель «Гранта» и станет абсолютным лидером в ближайшие пять лет. Таковыми словами поделился Евгений Житнухин, коммерческий директор площадки Fresh, в интервью для «Автостата».

По мнению Житнухина, продажи Iskra будут зависеть в первую очередь от цен. На текущий момент ожидается, что базовая комплектация с 90-сильным двигателем и минимальным оснащением будет предлагаться за приблизительно 1,3 млн рублей, в то время как версия топ-класса с вариатором и 106-сильным двигателем будет стоить около 1,6 – 1,7 млн рублей.

С другой стороны, Александр Шапринский, коммерческий директор дилерской сети «Прагматика», утверждает, что у Iskra есть все шансы стать важным поколением в продажах автомобилей LADA, что позволит увеличить долю бренда на российском авторынке.

Эксперты убеждены, что новинка вроде Iskra привлечет внимание клиентов и стимулирует их пересмотреть предпочтения внутри бренда. Тем не менее, LADA Granta, по их мнению, сохранит свои позиции в качестве ключевого водителя продаж в модельном ряду компании.

«У Iskra есть шанс стать лидером продаж, но все зависит от правильного маркетингового подхода со стороны «ВАЗа». Если они смогут установить правильную ценовую политику, то этот шанс станет реальностью», — подытожил директор Автостата Сергей Целиков.

Отметим, что LADA Iskra была запущена в производство в Тольятти в прошлую субботу, 19 апреля. Эта новая линейка моделей, включающая в себя седаны, универсалы и кроссоверы, стала своего рода промежуточным звеном между Granta и Vesta в ассортименте LADA. Начало продаж ожидается в День рождения компании «АвтоВАЗ» — 20 июля.

Автор: Иван Бахарев