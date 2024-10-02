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Подсчитана стоимость владения автомобилем Toyota Land Cruiser 300 в России

По мнению экспертов, владельцу внедорожника Toyota Land Cruiser 300 VX+ с 415-сильным бензиновым двигателем придется потратить 116,5 рублей на каждый пройденный километр.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
02.10.2024, 15:02·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

По мнению экспертов, владельцу внедорожника Toyota Land Cruiser 300 VX+ с 415-сильным бензиновым двигателем придется потратить 116,5 рублей на каждый пройденный километр.

При общем пробеге в 100 000 километров за пять лет владельцу придется провести 10 процедур регламентного технического обслуживания, на которое уйдет 423,7 тыс. рублей. Дополнительно нужно будет потратить 3,9 миллиона на страхование по КАСКО и 102 тысячи на ОСАГО. Ремонт с использованием оригинальных запчастей обойдется в 136 тысяч рублей. Все эти расходы в сумме составят 5,9 миллиона рублей от начальной стоимости нового внедорожника в 17,3 млн рублей.

Кроме того, владельцу придется потратить еще 752,5 тыс. рублей на посещение автозаправочных станций.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что стоимость автомобилей бренда Toyota на российском авторынке начиная с октября 2021 года увеличилась на миллионы рублей.

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