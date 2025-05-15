Налоговый вычет на покупку автомобиля в России: действует ли в 2025 году, какова величина и как его получить

Начнем с того, что налоговый вычет за покупку машины получить не выйдет. Этот законопроект в Госдуме отклонили пару лет назад. Однако даже без прямых скидок от государства автомобиль все еще можно купить с некоторой выгодой.

Один из способов сэкономить – кредит. Чаще всего автосалон работает с банками-партнерами, но бывают ситуации, когда у другого банка есть интересные акции. В этом вопросе все нужно тщательно взвесить.

Также скидки даются по программе трейд-ин. А в некоторых регионах для экономии при покупке автомобиля разрешают использовать так называемый региональный материнский капитал. Суммы могут сильно отличаться в зависимости от области или округа.

Что касается налога на машину, то на некоторые сделки он распространяется. Продавец заплатит 13% налога, если автомобиль числился в его собственности меньше трех лет; если сумма продажи превысила сумму покупки; если сумма в договоре превышает 250 000 рублей. Для рядового автовладельца, продающего свой автомобиль, имеется лазейка. Все три пункта должны быть выполнены. Если не соблюдается хотя бы одно из условий налог не начислят.

Налоговый вычет при продаже авто может достигать 250 000 рублей от общей суммы сделки. Им разумно воспользоваться, если сумма дохода от продажи велика. Часто подобное мы наблюдаем при продаже дареного авто без указанной в договоре дарения стоимости. Кроме описанного выше денежного послабления других льгот на налог с продажи нет.

Доказать стоимость авто в налоговой поможет восстановление договора купли-продажи. С этим могут помочь в ГИБДД. Или же всегда остается вариант связаться с продавцом с просьбой выслать копию договора.

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Фото: drive2.ru