Проверка наличия ОСАГО через камеры начнется в 2025 году.

В России запланирован запуск инновационного эксперимента: с 1 марта 2025 года водителей будут проверять наличие обязательной страховки с помощью камер дорожного движения. Об этом стало известно после совещания у заместителя руководителя аппарата правительства России Алексея Уварова. Источник, знакомый с обсуждением, подтвердил информацию изданию "Известия".

Известно, что Центробанк, Минцифры и МВД работают над этим проектом. Тестовый период новшества продлится целый год. Первоначально водители будут получать уведомления о отсутствии ОСАГО через портал "Госуслуги" без наложения штрафов.

Глава РСА Евгений Уфимцев отметил, что тестирование необходимо для адаптации людей к нововведению и проверки работоспособности системы. Планируется, что в случае минимального числа жалоб на ошибочные уведомления, а также уменьшения количества автовладельцев без ОСАГО, эксперимент будет завершен, и система начнет штрафовать нарушителей.

На данный момент штраф за отсутствие страховки составляет 800 рублей и его может наложить инспектор ГИБДД.

По словам Евгения Уфимцева, в России около 36 миллионов водителей, из которых без полиса ОСАГО обходится 7–10%. Однако точное распределение этих данных по регионам пока неизвестно. Новая система поможет определить регионы с наибольшим количеством автовладельцев без страховки. Кроме того, эксперимент стимулирует водителей приобрести полис ОСАГО и поможет бороться с мошенниками, выдававшими поддельные страховки.

Генеральный директор "Национальной страховой информационной системы" (НСИС) Николай Галушин рассказал об особенностях поиска нарушителей. Дорожные камеры фотографируют все транспортные средства на дороге, после чего система ГИБДД автоматически сверяет номера автомобилей с базой данных ОСАГО. Если страховка найдена, фотография удаляется. В случае отсутствия полиса система отправляет предупреждение владельцу. После завершения тестового периода начнут выписывать штрафы.

По мнению Николая Галушина, техническая часть системы готова к работе, однако требуется внести поправки в административный кодекс для того, чтобы штраф за отсутствие страховки можно было наложить лишь однократно в день даже при многократном нарушении.

В Минцифры заявили, что на данный момент отсутствуют необходимые нормативные акты для старта эксперимента. Однако планируется подготовить все документы к 1 ноября текущего года.

Как уточнила заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов "АКРА" Алла Борисова, идея внедрения такой системы обсуждается с 2018 года. По ее словам, попытка ускорить процесс связана с тем, что с 1 марта 2025 года полис ОСАГО будет обязателен для регистрации автомобиля.