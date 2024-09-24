Цены на Skoda Karoq в России резко увеличились, но автомобиль остается надежным кроссовером.

Кроссоверы Skoda Karoq 2024 в июле у нас можно было купить минимум за 2,8 млн рублей. К осени чешские иномарки подорожали - сейчас за них просят от 3,5 млн рублей. Скорректировать ценники дилеры решили заранее, помня об индексации утильсбора с 1 октября.

Skoda Karoq длиной 4,38 метра при колесной базе 2,63 метра получает передний привод и 1,4-литровый 150-сильный турбомотор. В роли трансмиссии выступает «робот».

Такие кроссоверы на российский авторынок попадают из КНР. Оснащены автомобили достойно: ESP, ABS, фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, раздельный климат-контроль, колесные диски на 18 дюймов, «теплые» опции, датчики дождя и света, мультимедиа и многое другое.

Китайский кроссовер на 50 мм длиннее того варианта, что достался европейцам. Многие автопроизводители специально для поднебесного авторынка выпускают растянутые версии своих популярных моделей. И Skoda не стала исключением.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал рассказывал, что Toyota Camry заработал пять звезд безопасности в китайском краш-тесте независимой организации C-NCAP.