Выбор автомобиля: что нужно учесть при покупке подержанного авто

Проверка отзывов и истории

Еще до того, как вы увидите авто, есть возможность провести предварительные исследования.

Постарайтесь узнать историю модели, ее уязвимые места, отзывы владельцев.

Почитайте форумы и специальные сайты, где обсуждают приглянувшийся вам автомобиль.

Особенно внимательно отслеживайте типичные неисправности модели, частоту их появления и стоимость устранения.

Эти данные помогут определить насколько ваши ожидания от машины перекликаются с реальным положением дел.

Визуальная оценка кузова и салона

Кузов - это первое, что видит покупатель. И здесь есть масса информации к рассмотрению:

Оцените общее состояние ЛКП, наличие ржавчины, царапин, сколов и т.п.

Обратите внимание на зазоры между частями кузова - они должны быть ровными.

Исследуйте дверные ручки и рычаг коробки передач на наличие люфтов.

Обратите внимание на то, как выглядит салон авто, насколько он изношен и поврежден. Все эти подробности укажут на интенсивность эксплуатации авто.

Проверка работы электроники

Современные машины имеют богатую электро-начинку. Поэтому важно убедиться в ее работоспособности.

Оцените исправность осветительных приборов, сенсорных панелей и аудиосистемы.

Проверьте климат-контроль.

Изучите индикацию дисплея, проверьте наличие ошибок, скорость реакции системы.

Оцените корректность работы всех вспомогательных систем и компонентов.

Если вы заметили неисправности, имейте в виду, что ремонт электроники может “влететь в копеечку”. Поэтому не оставляйте электронику без внимания.

Оценка удобства и эргономичности

Комфорт в машине складывается из целого ряда незначительных деталей. Тем не менее, именно из мелочей складывается общая картина удобства.

Отрегулируйте сиденье водителя под себя, проверьте комфортность посадки и настройки сидений.

Оцените органы управления, удобство ручек, обзорность и возможности регулировки зеркал.

Не забывайте про клиренс и другие особенности авто, и дорог по которым оно будет передвигаться.

Помните, что ваши ощущения за рулем зависят от целого ряда мелочей. Убедитесь что вам действительно удобно.

Тест-драйв на разных дорогах

Сев за руль, не ограничивайтесь ровной и аккуратной дорогой, попробуйте все возможные условия передвижения.

Испытайте авто на грунтовой дороге, на гравии, на подъездных дорожках.

Оцените поведение автомобиля в разных дорожных ситуациях: на поворотах, при торможении, при разгоне.

Убедитесь в управляемости машины, оцените шумы и вибрации.

Уточнения

Тест-драйв (англ. test drive — пробная поездка) — поездка на автомобиле для оценки его ходовых качеств и общих потребительских свойств.

Заглавное фото: pinterest.com, осмотр автомобиля.

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