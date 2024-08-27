Новая «Лада Веста» уже начала свою жизнь: что о ней известно

На прошлой неделе стартовал выпуск LADA Vesta в новой комплектации с системой динамической стабилизации курсовой устойчивости (ESC) на заводе в Тольятти. Новость о массовом выходе автомобилей с ESC подтвердил инсайдерский источник Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

"Сегодня, начиная с 26 августа, с конвейера начали поступать в продажу автомобили Vesta с ESC. Разнообразные комплектации доступны уже сейчас: от полностью оснащенных до базовых. Производственный процесс идет стабильно", - сообщили в Avtograd News.

Основным нововведением на LADA Vesta стала система ESC, разработанная отечественной компанией "Итэлма" на заводе в Костроме на базе китайских комплектующих. ESC заменила импортный аналог от Bosch, став важным элементом безопасности и комфорта управления автомобилем.

Система ESC на LADA Vesta включает в себя противозаносную и противобуксовочную функции, помощь при старте на уклоне, ABS, а также автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении. Кроме ESC, на "Весту" вернулись боковые подушки безопасности, обогрев передних сидений, камера заднего вида, электроскладывающиеся зеркала, датчики света и дождя, а также другие опции.

Новая комплектация LADA Vesta также предлагает 16-дюймовые двухцветные литые диски, передние датчики парковки, систему контроля слепых зон и светодиодную оптику. Благодаря обогреваемым форсункам омывателя лобового стекла, "Веста" стала более приспособленной к российским зимним условиям.

Согласно данным "Автоновостей дня", новая ESC на LADA Vesta во многих аспектах превосходит прежнюю систему стабилизации. Проведенные испытания на прототипах и в лабораторных условиях показали высокую эффективность и улучшение безопасности при использовании новой системы.