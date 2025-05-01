Продажи седана Toyota Camry в более спортивном исполнении начались

Новое поколение культового седана Toyota Camry вызвало неоднозначные реакции у многих автолюбителей. Основные нарекания касались внешнего вида японского автомобиля. Разработчики внесли радикальные изменения в дизайн экстерьера, которые, мягко говоря, не всем пришлись по вкусу. Однако, чтобы исправить ситуацию, маркетологи Toyota анонсировали новую модификацию, которая должна придать машине более дерзкий и спортивный облик. Этот вариант был назван Slick Nightshade.

Фото: Carsweek.ru

Что же представляет из себя новая версия седана? Согласно стандартам этой компании, модели Toyota в черной комплектации Slick Nightshade оснащены уникальными 19-дюймовыми колесными дисками чёрного цвета, а также изобилуют черными элементами внешнего дизайна. Среди прочего, перечислены: черная решётка радиатора, вентиляционные отверстия на переднем бампере, дверные ручки и зеркала заднего вида. Также были покрашены в черный цвет антенна в виде акульего плавника, задний диффузор и спойлер. Важно отметить, что новинку можно будет заказать в одном из трёх цветов кузова: белом, красном, или черном.

Более спортивная версия Nightshade будет представлена вместе с четырьмя стандартными модификациями: LE, SE, XLE и XSE. Технические характеристики Camry Nightshade включают в себя гибридную силовую установку, состоящую из 2,5-литрового четырёхцилиндрового двигателя и электродвигателя общей мощностью 225 лошадиных сил.

Фото: Carsweek.ru

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