Mitsubishi Triton 2025 поступил в продажу: стартовая цена – 2,8 млн рублей

Обновленный Mitsubishi Triton 2025, который уже доступен у официальных дилеров в Японии, обзавелся улучшенной радарной системой круиз-контроля (ACC). Теперь нижний предел скорости активации ACC снижен до 0 км/ч (стоп), что позволяет водителям избавиться от необходимости вмешательства в управление при остановках в пробках, что, в свою очередь, снижает утомляемость за рулем, утверждает производитель.

Для версии GLS был представлен новый цвет кузова Impulse Blue Metallic. Этот оттенок доступен в стартовой комплектации пикапа, цена которой составляет 2,8 миллиона рублей. Вариант комплектации GSR оценивается в 5 408 700 иен, что приблизительно равно 3,09 миллиона рублей.

Модель пикапа Triton японская компания позиционирует как ключевую на мировом рынке, возлагая на нее большие надежды. В прошлом году автомобиль был удостоен награды за лучший дизайн национального конкурса «Автомобиль года в Японии 2024-2025».

Эксперты жюри высоко оценили пикап за агрессивный дизайн передней части и хорошо сбалансированные пропорции.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что новый компактный кроссовер от Mitsubishi планируют назвать Grandis в честь одноименной модели, выпускавшейся ранее.