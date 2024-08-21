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Завод в Калуге начнет выпускать новые иностранные автомобили

По последним данным, компания «Автомобильные технологии» в Калуге готовится к запуску производства новых моделей.
РедакцияР
Редакция
21.08.2024, 12:01·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

По последним данным, компания «Автомобильные технологии» в Калуге готовится к запуску производства новых моделей. Директор по стратегическому развитию Павел Безрученко подтвердил, что этот процесс начнется до конца текущего года, что, безусловно, радует поклонников бренда.

По информации портала Autonews.ru, на заводе планируется начать производство кроссовера Peugeot 4008. Этому в частности способствует успешная сборка другой модели кроссовера из Франции - Citroen C5 Aircross, начавшаяся еще весной.

Над производством не останавливаются: в планах компании - модернизация производства с возможным запуском участка по сборке силовых установок и механической обработке.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем стало известно, что на российском рынке уже доступны к продаже большие кроссоверы Chery, произведенные на местном заводе. Интересно, что премьеры этого события не сопровождалось значительным шумом в прессе.

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