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Собирают альтернативу Land Cruiser на заводе в Калининграде

Новый внедорожник BAIC BJ60 собирают в России: характеристики и цены. Под капотом - мощный 163-сильный дизель. Скоро на рынке за 5 миллионов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.01.2025, 12:01·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Большой внедорожник BAIC BJ60 после успешной подготовки конвейера начали собирать в стенах «Автотора».

В длину автомобиль достигает почти пяти метров при колесной базе 2,82 метра. По габаритам «китаец» близок к популярной японской модели Land Cruiser Prado (250).

Первые собранные BAIC BJ60 для России скрывают под капотом 163-сильный дизель на два литра в связке с 10-киловаттным стартер-генератором. Трансмиссия – коробка-«автомат» на восемь ступеней. Привод – полный по типу part-time.

Сроки рыночного дебюта нового китайского рамника пока не называются. По предварительным данным, дилеры могут запросить за внедорожник порядка 5 миллионов. Менее крупный BJ40 у нас стоит минимум 3 925 000 рублей (речь о «прошлогодних» машинах).

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал рассказывал, что китайский BAIC снизил цены на кроссоверы для России на 1 млн рублей.

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