На заводе двигателей КАМАЗа модернизировали производственные мощности

На заводе двигателей КАМАЗ с начала 2026 года стартовала комплексная модернизация производственных процессов. Как отмечается на официальном сайте компании, предпринятые обновления направлены на повышение эффективности, уровня качества и безопасности технологических операций.

В рамках модернизации совершенствован метод сборки моторов, силовых агрегатов и раздаточных коробок. Использование новой системы Андон позволило мастерам контролировать рабочий такт сотрудников и оперативно перераспределять кадровые ресурсы по необходимости. В результате удлиненный такт конвейера увеличился на 7% в сравнении с показателями прошлого года. Изменения коснулись также испытательных боксов для раздаточной коробки с установленным насосом ГУР — это снижает вероятность протечки насоса на 90%.

Улучшения были реализованы и на окрасочной линии предприятия. Модернизированная моечная машина теперь оснащена подогревающими устройствами, что положительно сказалось на качестве адгезии силовых агрегатов и позволило поддерживать оптимальную температуру раствора. Кроме того, сокращена частота дефекта «сход ремня» — внедрение новых приспособлений для проверки соосности деталей снизило этот показатель на 90% при производстве приводного механизма для агрегатов НЕФАЗа.

Кроме того, на заводе внедрили лабиринтное уплотнение фланца для раздаточной коробки, за счет чего утечка масла уменьшилась, срок службы детали увеличился, а количество гарантийных обращений снизилось.

Предприятие реализовало и ряд других улучшений в производстве. В дальнейшем планируется автоматизировать процедуру маркировки, ввести лазерный аппарат для очистки коррозии, а также автоматизировать процесс нанесения номеров на комплектующие и осуществить ряд других мероприятий.

