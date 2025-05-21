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Производство электрокроссовера Geely EX5 началось на заводе «БелДжи»

Электрический кроссовер Geely EX5 собран на заводе в Белоруссии. Мощность, размеры, планы по производству и продажам автомобиля - подробности.
РедакцияР
Редакция
21.05.2025, 11:41·2 мин
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Фото: Autostat.ru

На производственном заводе «БелДжи» в Белоруссии собрана первая электрическая модель в истории предприятия. Это небольшая партия кроссоверов Geely EX5, которые получили белорусский VIN-код. Об этом сообщило агентство РИА Новости в своем телеграм-канале.

Geely EX5 оснащен электромотором мощностью 218 л.с. и способен проехать на одном заряде до 430 км. Быстрая зарядка батареи с 10% до 80% занимает 28 минут, а ресурс аккумулятора составляет 1 млн км или 3 500 циклов зарядки. Габариты модели: длина - 4 615 мм, ширина - 1 901 мм, колесная база - 2 750 мм, дорожный просвет - 173 мм. Информации о технических характеристиках и комплектациях электрокара, собираемого в Беларуси, на данный момент недостаточно, так как официальной презентации еще не было.

Генеральный директор «БелДжи» Геннадий Свирский отметил, что существуют программы по сборке модели на крупноузловом уровне, и в зависимости от спроса будет принято решение о запуске серийного производства. Планируется создать полноценное производство для реализации Geely EX5 не только на внутреннем рынке, но и для поставок в Россию. По словам источников, все технические устройства, включая навигацию, уже адаптированы под русскоязычного пользователя. Кроме того, в долгосрочной перспективе на заводе рассматривается выпуск бюджетной гибридной версии EX5.

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