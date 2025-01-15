Японский пикап с ресурсом в 400 тысяч км найден на вторичном рынке РФ

Автомобильный журнал "За Рулем" представил обзор на подержанный пикап Mitsubishi L200, выявив его преимущества. Японская модель славится своей надежностью, и владельцы отмечают, что серьезные поломки на пробеге от 150 до 200 тысяч километров – редкость.

Модель оснащена 2,4-литровым 154-сильным дизельным двигателем 4N15. Эксперт по автомобилям Сергей Зиновьев отмечает, что у данного двигателя есть уязвимые места.

Рекомендуется регулярно производить чистку сажевого фильтра, клапана EGR, заслонок впускного коллектора и форсунок, чтобы увеличить срок службы двигателя. Клапаны требуют настройки. Несмотря на свою капризность, дизель достаточно долговечен, и на некоторых пикапах двигатели без проблем работают на пробеге до 400 тысяч километров.

Трансмиссия "Механика" также считается надежной, как и 5-ступенчатая автоматическая коробка передач с индексом V5AWF. Модификация Aisin TB50 LS может похвастаться ресурсом в 400 000 километров, при условии избегания перегревов.

Ранее стало известно, что шестое поколение пикапа Mitsubishi L200 добралось до автосалонов России.

Фото: Carsweek.ru