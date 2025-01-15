Главная Новости Пикап Японский пикап с ресурсом в 400 тысяч км найден на вторичном рынке РФ
Новости

Японский пикап с ресурсом в 400 тысяч км найден на вторичном рынке РФ

Почему Mitsubishi L200 – отличный выбор: надежный пикап, пробег до 400 тысяч км.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.01.2025, 12:51·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Автомобильный журнал "За Рулем" представил обзор на подержанный пикап Mitsubishi L200, выявив его преимущества. Японская модель славится своей надежностью, и владельцы отмечают, что серьезные поломки на пробеге от 150 до 200 тысяч километров – редкость.

Модель оснащена 2,4-литровым 154-сильным дизельным двигателем 4N15. Эксперт по автомобилям Сергей Зиновьев отмечает, что у данного двигателя есть уязвимые места.

Рекомендуется регулярно производить чистку сажевого фильтра, клапана EGR, заслонок впускного коллектора и форсунок, чтобы увеличить срок службы двигателя. Клапаны требуют настройки. Несмотря на свою капризность, дизель достаточно долговечен, и на некоторых пикапах двигатели без проблем работают на пробеге до 400 тысяч километров.

Трансмиссия "Механика" также считается надежной, как и 5-ступенчатая автоматическая коробка передач с индексом V5AWF. Модификация Aisin TB50 LS может похвастаться ресурсом в 400 000 километров, при условии избегания перегревов.

Ранее стало известно, что шестое поколение пикапа Mitsubishi L200 добралось до автосалонов России.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Источник

Вторичный рынок (57)Пикап (78)Mitsubishi l200 (5)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация