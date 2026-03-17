На УАЗе открыли уникальное автомобильное производство: какую продукцию планируют выпускать

Группа компаний «Соллерс» завершает подготовку к запуску нового производственного комплекса на базе индустриальной площадки УАЗ в Ульяновске. Здесь начнется выпуск рулевых колес, подушек и ремней безопасности, а также электронных блоков управления для автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

С новым предприятием ознакомились полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Создание производственной линии по выпуску компонентов пассивной безопасности реализуется на базе дочерней компании ПАО «Соллерс» — ООО «Компоненты Системы Безопасности».



Фото: Автоновости Дня

Как отмечают специалисты «Соллерс», новые технологические процессы на предприятии не имеют аналогов на российском рынке. Среди таких инноваций — литье каркасов рулевых колес с использованием отечественного магниевого сплава и применение лазерных технологий для раскроя и пошива материалов подушек безопасности.

В данный момент на площадке завершаются работы по наладке и запуску оборудования, а первая пробная партия продукции уже направлена на валидационные испытания. Планируется, что полномасштабный запуск производства состоится в апреле текущего года.



Фото: Автоновости Дня

Финансирование проекта составило 1,5 млрд рублей. Из этой суммы 1,2 млрд рублей предоставлены льготным займом Фондом развития промышленности (ФРП).

«Подготовка к запуску производства компонентов систем пассивной безопасности в Ульяновске – это один из этапов масштабной инвестиционной программы группы «Соллерс». Общий объем инвестиций в развитие ульяновской площадки до 2027 года составит 18 млрд рублей. В числе крупных проектов – старт производства внедорожника Sollers S9 и семейства автомобилей УАЗ с новыми силовыми агрегатами, новое прессовое производство и строительство окрасочного комплекса», — прокомментировал генеральный директор ПАО «Соллерс» Николай Соболев.

Напомним, что в конце февраля на Ульяновском автозаводе были введены в эксплуатацию пять новых прессовых машин, предназначенных для производства кузовных деталей моделей УАЗ и Sollers. Эти современные линии обслуживаются шестью промышленными роботами, оператору остается только контролировать процесс. Эта система позволит в перспективе производить до 20 000 комплектов кузовных деталей ежегодно. Инвестиции в проект достигли 1,1 млрд рублей.

Автор: Иван Бахарев