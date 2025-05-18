Новый стильный универсал от Mercedes уже замечен на тестах

Недавно в сети появились фотографии нового тестового прототипа универсала Mercedes CLA. На снимках видно, что с передней стороны автомобиля присутствует знакомый бампер с LED-фарами и традиционной решёткой радиатора, указывающей на использование двигателя внутреннего сгорания.

Предполагается, что данный прототип оснащён 1,5-литровым четырёхцилиндровым бензиновым двигателем, аккумуляторной батареей на 1,3 кВт⋅ч и электродвигателем, интегрированным в восьмиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением.

Фото: Carsweek.ru

По всей вероятности, новая модель будет доступна с двумя электрическими двигателями. Они будут комплектоваться литий-ионным аккумулятором емкостью 85 кВт·ч. Версия CLA 250+ с технологией EQ оснащена задним положением двигателя мощностью 268 л. с. (335 Нм), а CLA 350 4MATIC с технологией EQ получит систему полного привода с двумя двигателями, выдающими 349 л. с. (515 Нм).

Эти различные варианты подключаемой мощности позволят седану пробегать до 792 км без подзарядки. Однако стоит учитывать, что дополнительная масса универсала может повлиять на дальность поездок.

Если говорить о дизайне представленного автомобиля, то CLA в кузове Shooting Brake отличается длинной скатывающейся крышей, изящной формой кузова, угловатой задней дверью и характерными задними фарами.

Фото: Carsweek.ru

Недавно на нашем портале рассказывалось о случае, когда 68-килограммовое колесо пробило крышу проезжавшего кроссовера Mercedes, что подтолкнуло к созданию новых моделей и соблюдению высоких стандартов безопасности.